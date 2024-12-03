Захищено законом: що не повинні знати про вас працівники ТЦК

Українське законодавство чітко визнача, яку інформацію про себе має повідомляти військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Також призовник, військовозобов'язаний або резервіст має повідомити протягом тижня про зміни, зокрема, сімейного стану, місця проживання, електронної адреси чи телефона, місця роботи, посади та стану здоров'я, наприклад, при встановленні групи інвалідності чи її зміні.

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Втім, як пишуть novyny. live, співробітники ТЦК та СП не мають права вимагати у людини оприлюднити інформацію, що носить конфиденційний характер. Такими вважаються дані щодо матеріального становища, банківських рахунків, місця проживання рідних та їхнього фінансового становища, а також інші персональні дані, які не мають прямого зв’язку з військовою службою.

Військкоми можуть запитувати у військовозобов'язаного про такі особисті дані, як прізвище, ім’я та по батькові; дата народження; адреса проживання та номер телефону, а також про придатність чи непридатність до військової служби. На дані про стан здоров’я, які не стосуються військової служби, цей дозвіл не поширюється.

Також поза межами компетенції — запитання про те, скільки у вас квартир чи машин, та те, в яких банках знаходяться ваші вкладення чи гроші ваших рідних. Не мають цікавити військкомів ваші політичні погляди та членство у партіях чи громадських організаціях.

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Якщо працівники ТЦК просять надати інформацію, яка не стосується військового обліку, юристи радять поцікавитися, якими нормативними актами це регламентується. Якщо відповідь надана, але у вас залишаються сумніви, варто попросити офіційне роз’яснення у письмовій формі. Варто знати, що ваша відмова надавати інформацію, що виходить за межі законодавчо встановленого переліку, є законним правом людини. Про подібні випадки варто повідомляти органам, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства, та просити поради у юристів.

Нагадаємо, що нещодавно Верховний суд України відмовив позивачу, який оскаржував повістку, надіслану йому ТЦК та СП.

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Фото Pixabay

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