Безмежно любив родину: на війні загинув батько трьох дітей із Закарпаття

Триває війна, яка забирає найкращих. 2 грудня Ужгород попрощався із 50-річним захисником Ігорем Козелом. Бійцю навіки 50 років, повідомляє міська рада.

Відомо, що майбутній захисник виріс у багатодітній родині. Оскільки був найстаршим у сім’ї, рано почав працювати, щоб допомогти рідним.

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«Робота на землі, ліс, а ще футбол були захопленнями Ігоря. Разом із дружиною Наталією виховували двох дітей — синів Наталії Максима та Володимира, які були для нього як рідні. Тепер вони захищають Батьківщину від російських окупантів. Потім у пари народилась спільна донечка Полінка, яку чоловік безмежно любив».

На жаль, рано обірвалось життя бійця. Загинув Ігор Козел 23 листопада 2024 року, залишаючись до кінця вірним військовій присязі.

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Після заупокійної літургії жалобна хода вирушила до Пагорба Слави, де захисника поховали з військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на війні батька воротаря «Шахтаря».

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