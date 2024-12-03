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Події

Безмежно любив родину: на війні загинув батько трьох дітей із Закарпаття

20:25 3 грудня 2024
Захисник Ігор Козел загинув 23 листопада 2024 року

Триває війна, яка забирає найкращих. 2 грудня Ужгород попрощався із 50-річним захисником Ігорем Козелом. Бійцю навіки 50 років, повідомляє міська рада.

Відомо, що майбутній захисник виріс у багатодітній родині. Оскільки був найстаршим у сім’ї, рано почав працювати, щоб допомогти рідним.

«Робота на землі, ліс, а ще футбол були захопленнями Ігоря. Разом із дружиною Наталією виховували двох дітей — синів Наталії Максима та Володимира, які були для нього як рідні. Тепер вони захищають Батьківщину від російських окупантів. Потім у пари народилась спільна донечка Полінка, яку чоловік безмежно любив».

На жаль, рано обірвалось життя бійця. Загинув Ігор Козел 23 листопада 2024 року, залишаючись до кінця вірним військовій присязі.

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Після заупокійної літургії жалобна хода вирушила до Пагорба Слави, де захисника поховали з військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на війні батька воротаря «Шахтаря».

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