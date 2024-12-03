Базові станції китайської ZTE продовжують працювати на окупованих рф територіях Запорізької області? Що відомо

Попри війну та санкції, Китай продовжує постачати продукцію в країну-агресорку. Так, великий постачальник обладнання для мобільних операторів України — китайська телекомунікаційна компанія ZTE, продовжує співпрацю з російськими мобільними операторами на окупованих територіях України, зокрема, у Запорізькій області.

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Про це свідчить повідомлення російського агентства ТАСС від 2 грудня 2024 року, з посиланням на так званого «міністра» цифрового розвитку, призначеного окупаційною владою Запорізької області, Григорія Прохватилова.

Цей гауляйтер заявляє, що у 2024 році на окупованій росією території Запорізької області начебто встановлено 989 нових базових станцій мобільного зв’язку, а загальна їхня кількість тепер становить 2969 штук.

«Крім будівництва нових станцій, ми також модернізуємо вже наявні. Раніше базові станції на обладнанні марки ZTE працювали на території Запорізької області. Зараз всі переходять на нове сучасне обладнання, в тому числі китайських брендів, яке дозволяє краще контролювати мережу, виявляти проблеми дистанційно, а в деяких випадках автоматично перенастроювати мережу без виходу на сайт», — зазначив Прохватилов.

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Таке повідомлення може свідчити про те, що з початком окупації базові станції ZTE на тимчасово окупованих територіях України не були вимкнені. До того ж продовження їхньої роботи до кінця 2024 року без регулярної видачі операторам мобільного зв’язку відповідних ліцензій з боку ZTE як виробника було б неможливим.

Нагадаємо, ZTE — китайська компанія, яка займається виробництвом телекомунікаційного устаткування і мобільних телефонів. 51,8% акцій належить КНР. При цьому 31,5% акцій обертається на Шеньчженьській фондовій біржі, ще 16,7% - на Гонконзькій фондовій біржі.

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Нагадаємо, що колишній очільник НАТО Столтенберг вважає, що підтримка росії Китаєм є вирішальною у війні в Україні.

Додамо, Китай також надає геопросторові розвіддані росії, допомагаючи обстрілювати Україну, і постачає в рф заборонену мікроелектроніку з інших країн.

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