Німецька електроніка продовжує надходити до росії: чому не працюють санкції

За жодних обставин росія не повинна продовжувати озброюватися за допомогою західних технологій. Однак високочутлива німецька електроніка (як і компоненти ще семи західних компаній, що знайшли в ракетах, якими росія обстрілює Україну) могла потрапити до імперії путіна попри санкції. Згідно з повідомленням чеської газети «Deník N», електронні пристрої мюнхенської технологічної групи Rohde & Schwarz, які підпадають під експортні обмеження, потрапили з чеського заводу до російських компаній обхідними шляхами. Як наслідок, російські державні компанії та армія також отримали доступ до цієї продукції, пише видання N-tv.

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За даними чеських журналістів, принаймні один з посередників є постачальником російського дослідницького центру, який спеціалізується, зокрема, на ядерній зброї. Електронні пристрої також є незамінними для російської радіоелектронної боротьби. За повідомленням ЗМІ, з чеської філії Rohde & Schwarz до росії з початку року потрапили товари на суму до чотирьох мільйонів доларів. Про це свідчать дані з бази даних компанії Export Genius.

Завод у місті Вімперк, Південна Чехія, виробляє електронні прилади для заводів та діагностичне обладнання. В основному це осцилографи або генератори сигналів — дуже спеціалізовані пристрої, які використовуються для налаштування електронних схем, діагностики несправностей або вимірювання частот. Це робить їх критично важливими продуктами, які також придатні для військового використання. Вони перебувають у санкційному списку Європейського Союзу і не можуть постачатися до росії.

Міністерство промисловості і торгівлі Чехії підтвердило «Deník N», що пристрої, про які йдеться, «належать до санкційних товарів Регламенту щодо обмежувальних заходів у відповідь на дії росії, що дестабілізують ситуацію в Україні».

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Як повідомляє «Deník N», китайські та турецькі компанії експортували обладнання до рф. Однак з наявних даних неможливо визначити, у кого саме ці компанії придбали обладнання, а також кому російські посередники перепродали обладнання. Однак, за даними видання, санкційні товари потрапляли, наприклад, до російської компанії Haan. Ця компанія купила через Китай і Туреччину прилади чеського виробництва на суму майже два мільйони доларів. Згідно зі звітом, Haan постачає продукцію Всеросійському науково-дослідному інституту автоматики. Одним з напрямків діяльності московського інституту є ядерна зброя, а також розробка і модернізація систем для запуску ядерних боєголовок.

«Як міжнародна технологічна група Rohde & Schwarz підтримувала ділові відносини з росією в минулому, — цитує „Deník N“ Домініка Клемента, прессекретаря чеської дочірньої компанії. - Після початку війни експорт до росії був негайно припинений, ще до того, як санкції були офіційно оголошені. Відтоді Rohde & Schwarz більше не експортує жодної продукції до рф і суворо дотримується всіх санкцій».

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З усім тим у чеська компанія зараз стикається з поліцейськими розслідуваннями у зв'язку з ухиленням від санкцій, припускає «„Deník N“», посилаючись на подібні випадки в минулому. На запитання про назви турецьких і китайських підставних компаній, через які товари потрапляли до росії, у мюнхенській штаб-квартирі компанії заявили: «Внутрішня перевірка показала, що жодна зі згаданих компаній не є клієнтом Rohde & Schwarz. Тому жодної постачі від Rohde & Schwarz до жодної зі згаданих компаній не було».

Незалежний російський новинний портал «The Insider» нещодавно повідомив про продукцію компанії Rohde & Schwarz, яка була експортована до росії. За його даними, мюнхенська компанія є однією із західних компаній, чия продукція може бути використана для радіоелектронної боротьби російською армією. Окрім вимірювальних та діагностичних приладів, для радіоелектронної боротьби російської армії закуповувалися також генератори сигналів, які можуть бути використані для порушення зв'язку ЗСУ.

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Раніше повідомлялося, що російська ракета, якою окупанти атакували «Охматдит» в Києві, містила американську електроніку. Крім того, у США підозрюють, що Китай може постачати російський уран в обхід санкцій.

Фото: pixabay

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