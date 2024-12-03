Різдвяні вогні: як оригінально прикрасити ними інтер’єр

Різдвяні вогні створюють особливо святкову атмосферу. Це можуть бути електричні гірлянди, свічки, іграшки з підсвічуванням.

Крім декорування гірляндою ялинки, стилісти радять оформити в будинку куточок з інсталяцією, що світиться. Це можуть бути будиночки або дзвіночки зі світлодіодними лампами всередині.

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Гірлянди з вогників можуть бути на вікнах і на балконі, а також ними можна прикрасити альтанку на подвір'ї або в саду.

Що більше святкового сяйва, то краще! Так було, так є і так буде.

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Які гірлянди краще для ялинки? Це залежить від стилю, в якому вона прикрашена. У тренді — маленькі вогники, немов відблиски інею в морозних візерунках на вікнах і переливи снігу на гілках дерев. Нікого не залишить байдужим вінтажна гірлянда. Ну, і ще один тренд — гірлянди в стилі дискотеки 1980-х.

Також варто придбати світловий проєктор, за допомогою якого можна відтворити у вашій оселі хуртовину або зимовий пейзаж у лісі. Це справді казково і чарівно.

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Створюйте в будинку зимову казку своєї мрії, особливо, якщо у вас підростають діти. Вони пам'ятатимуть ці чарівні миті все своє життя.

Нагадаємо також про те, що цього року модно прикрашати оселю у рожево-пудрових тонах.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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