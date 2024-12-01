Різдвяний вінок на дверях: секрети стильного декору

Зимові свята — найкраща пора року. Вони заряджають нас оптимізмом і дарують позитивні емоції.

А чи готові ви вже їх зустрічати? Чи продумали декор інтер'єру, меню, подарунки?

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Один із атрибутів зимових свят — різдвяний вінок. Як правильно ним прикрашати будинок? Скільки вінків потрібно мати в наявності? І який розмір найоптимальніший? Ці питання виникають у міру того, як ми починаємо прикрашати будинок.

Різдвяним вінком можна прикрасити камін, стіл, стіну… Дуже красиво він виглядає на дверях — як у верхній частині, так і на ручці, якщо немає можливості повісити вінок на цвях. Якщо у вас подвійні вхідні двері, можна прикрасити кожну.

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У невеликому приміщенні використовуйте компактний різдвяний вінок, а у просторому — більший.

Дизайн різдвяного вінка має відповідати кольоровій гамі інтер'єру. Наприклад, вінок з лавандового відтінку ялинковими кулями чудово впишеться в стиль «прованс», з синіми — у хай-тек. А з червоними підійде практично до будь-якого інтер'єру.

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Різдвяний вінок можна створити самим, додавши до гілок хвої шишки, горіхи, цукати і, наприклад, дзвіночок. Такий декор буде ексклюзивним.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про головні тренди в оздобленні святкової ялинки.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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