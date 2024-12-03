Пакет військової допомоги від США на 725 мільйонів доларів: що туди увійде

США готуються надіслати Україні додатково військової допомоги на 725 мільйонів доларів, в тому числі системи протидії безпілотникам і боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем. Це може свідчити про те, що більше ракет більшої дальності прямують на поле бою, пише Associated Press.

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Два американських чиновника, які на умовах анонімності обговорювали пакет до його оголошення, не підтвердили, чи є боєприпаси для Himars жаданими ATACMS — армійськими тактичними ракетними системами. Але Україна наполягала на отриманні значної кількості ракет більшої дальності для ураження додаткових цілей на території росії.

Також відомо, що новий пакет включає більше протипіхотних наземних мін, на які Україна розраховує, щоб уповільнити ворогів в Курській області.

Додамо, що президент Джо Байден пообіцяв витратити всі кошти, схвалені Конгресом на початку цього року, на військову допомогу Україні до кінця його адміністрації 20 січня.

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Фото пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ

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