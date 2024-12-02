Війна в Україні не закінчиться 21 січня: радник Байдена про останні місяці його президентства

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, який вважає, що Україні треба посилити мобілізацію, заявив, що президент Джо Байден прагне досягти якомога більшого прогресу у зовнішній політиці до того, як він залишить посаду наступного місяця, пише ABC news.

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Він сказав, що Байден сподівається збільшити допомогу Україні за час, що залишився до кінця його перебування на посаді.

«Ми зробимо все, що в наших силах протягом цих 50 днів, щоб надати Україні всі можливі інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильнішою за столом переговорів. Президент Байден доручив мені проконтролювати значне збільшення військового обладнання, яке ми постачаємо в Україну, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли президент Байден піде з посади», — сказав Салліван.

А зі вступом на посаду новообраного президента Дональда Трампа зовнішньополітичні пріоритети, безсумнівно, будуть переглянуті. Вважається, що Трамп скептично ставиться до надання допомоги Україні тими ж темпами, що й адміністрація Байдена.

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«Я закликав українську команду залучити нову команду, а також залучити всіх наших союзників і партнерів, тому що, повторюю, 21 січня війна в Україні просто так не закінчиться. Очевидно, що нова команда матиме свою власну політику, свій власний підхід, і я не можу говорити про це, але що я можу зробити, так це переконатися, що ми поставимо Україну в найкращу можливу позицію, коли передамо естафету», — сказав Джейк Салліван, маючи на увазі наступний день після вступу Трампа на посаду.

Водночас він спростував повідомлення про те, що адміністрація відкрита до повернення ядерної зброї Україні.

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«Це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні звичайні сили і засоби, щоб вона могла ефективно захищатися і дати відсіч росіянам, а не ядерні сили і засоби», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не виключає появу іноземних військ в Україні. На її думку, тут Європа може відіграти свою роль.

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