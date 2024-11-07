Адміністрація президента Джо Байдена вирішила терміново відправити 6 млрд доларів США, які залишилися на допомогу Україні. І зробити це хочуть до інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Про це написав репортер з питань національної безпеки Politico Джек Деч.

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«Адміністрація Байдена планує терміново відправити останні 6 мільярдів доларів США, що залишилися на підтримку безпеки в Україні, до інавгурації, оскільки команда, що йде, готується до припинення потоку зброї, коли Трамп вступить на посаду», — написав він на платформі Х.

Додамо, що 5 листопада у США пройшли вибори президента. Камалу Гарріс переміг Дональд Трамп, отримавши 277 голосів. Цього достатньо для того, щоб стати президентом. У травні 2024 року республіканець заявляв, що закінчив би війну швидко.

«Якби я був президентом, я б закінчив цю війну, і це зайняло б 24 години. Я добре знаю Зеленського. Я добре знаю путіна. Я зможу закінчити її за цей час — 100%», — казав Трамп в інтерв'ю.

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Через місяць він стверджував, що Україна не переможе росію. Невдовзі свою думку він знову змінив і стверджував, що таки допоможе закінчити війну.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що чекати Києву та ЄС після обрання Трампа президентом: «Торг між росією та США по Україні розпочнеться вже завтра».

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