У Південній Кореї запроваджено воєнний стан: до чого тут КНДР (фото, відео)

У Південній Кореї, яка утримується від постачання зброї Україні, президент Юн Сок Йоль оголосив про запровадження воєнного стану в країні, повідомляє The Korea Herald.

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Він назвав запровадження воєнного стану критично важливим для захисту конституційного ладу країни.

«Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, що походять від комуністичних сил Північної Кореї, та ліквідувати антидержавні елементи… я оголошую надзвичайний воєнний стан», — сказав Юн Сок Йоль.

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За словами президента, Юн Сок Йоль заявив, що опозиційні сили мають домінуючий вплив у парламенті і виявляють відданість Північній Кореї. Вони блокують роботу уряду, а їхня політика спрямована проти державних інтересів.

Зазначимо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль репрезентує правоконсервативну партію «Сила народу». У парламенті країни більшість має ліберально-центристська Демократична партія Кореї. Обидві партії опинилася у стані конфлікту щодо затвердження бюджету на наступний рік.

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У країні запровадили військову цензуру, а парламент країни йде у відставку.

Як писали «ФАКТИ», російські загарбники використовують солдатів Північної Кореї у війні проти України.

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