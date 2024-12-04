Чи повинен Захід надати Україні ще потужнішу зброю: експерт дав відповідь

Зважаючи на те, що ядерні погрози путіна не мають сенсу, виникають питання, чи слід розглядати можливість надання Україні ще більш потужної зброї, ніж та, що передбачена комплексом протиракетної оборони. Військовий аналітик Шон Белл, який раніше спрогнозував дії путіна, пояснив виданню Sky News, чи доцільно це.

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«Відколи росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Захід надає їй військову і фінансову підтримку. Однак протягом усього цього часу Захід намагався збалансувати підтримку України із загрозою того, що війна може перерости у битву між Сходом і Заходом зі значними наслідками. Рівень підтримки, що надається Україні, був дуже нервозним з політичної точки зору, але це лише підбадьорювало путіна», — каже Белл.

На думку аналітика, путін знає, що його амбіції в Україні не можуть бути досягнуті, якщо Захід втягнеться у війну.

«росія з усіх сил намагається здолати Україну, яка має лише малу частку військового потенціалу, доступного НАТО. Однак це небажання повноцінно втручатися путін, а також його союзники — Іран, Північна Корея і Китай, сприйматимуть як слабкість», — каже військовий аналітик.

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Белл додав, що історія свідчить, що задираки поважають лише силу — вони використовують слабкість.

«Ніхто не хоче подальшої ескалації війни, але умиротворення майже напевно не є найкращим способом уникнути такого результату, особливо в довгостроковій перспективі», — резюмує аналітик.

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