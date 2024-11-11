Новообраний президент Дональд Трамп антагоністично налаштований щодо європейських союзників і НАТО, дорікаючи їм за надмірну залежність від США у військовій підтримці, і вихваляється своїми особистими стосунками з президентом росії путіним, президентом Китаю Сі Цзіньпіном і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

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«У нас будуть дуже хороші відносини, і є причини, щоб ми їм подобалися, є великі причини, — заявив Трамп під час передвиборчого виступу в Арізоні наприкінці жовтня, маючи на увазі путіна, Сі і Кіма — в контексті розпаду їхнього альянсу. - Подивіться, що зробили ці дурні люди, вони дозволили росії, Китаю, Ірану, Північній Кореї та іншим об'єднатися в групу — це неможлива ситуація».

У зовнішньополітичних колах цю групу країн називають «віссю агресорів» та CRINK (Китай, Рросія, Іран, Північна Корея).

Війна в Україні послужила прискорювачем цих відносин, коли путін звернувся до Пекіна, Пхеньяна і Тегерана за фінансуванням і військовою допомогою, а кожна країна, у свою чергу, прагне отримати винагороду у відповідь — економічну, військову або політичну, пише The Hill. Експерти з питань зовнішньої політики кажуть, що країни CRINK не є природними союзниками і все ще мають багато суперечливих національних інтересів. Але єдність у протистоянні американському пануванню на світовій арені є потужною об'єднуючою силою.

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«Я впевнена, що відносини між цими гравцями є глибшими і міцнішими, ніж багато хто вважає, і що кожен з цих лідерів був би готовий піти на поступки за проханням з боку США, але не змінить фундаментально ступінь їхньої співпраці один з одним, — сказала директор Програми трансатлантичної безпеки Центру за нову американську безпеку Андреа Кендалл-Тейлор. — Трамп наближається до кожного з них на двосторонній основі і без сильної підтримки наших союзників. Оскільки вони багато в чому діють як колектив — а ми більш ізольовані і самотні без наших союзників — то баланс сил дійсно зміщується до них».

Прихильники підтримки США боротьби України проти російського вторгнення стверджують, що це найкращий спосіб протистояти поглибленню відносин між цими країнами.

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«CRINK спостерігає за тим, що ми робимо. … Це загроза для всіх нас, і найкращий спосіб протистояти CRINK — допомогти Україні досягти перемоги», — сказав виконавчий директор Інституту Джорджа Буша і колишній заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Девід Крамер.

Хоча президент Байден об'єднав союзників у Європі та Азії для озброєння України та дипломатичної й економічної ізоляції росії, критики кажуть, що США не дали Києву інструментів, необхідних для перемоги над рф, через побоювання ескалації у відносинах з путіним.

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«Це можливість для майбутньої адміністрації Трампа різко контрастувати з нинішньою адміністрацією Байдена, яка має допомогти Україні здобути перемогу. Це те, про що адміністрація Байдена ніколи чітко не заявляла. Це те, чого адміністрація Трампа може допомогти Україні досягти», — сказав Крамер.

Роберт О'Брайен, який обіймав посаду радника Трампа з національної безпеки у 2019−2021 роках, описав непередбачуваність Трампа як стратегію, спрямовану на те, щоб вивести москву з рівноваги. У статті, опублікованій влітку в журналі Foreign Affairs, О'Брайен описав, що Трамп віддає перевагу врегулюванню війни між росією та Україною шляхом переговорів як такому, що «покладе край вбивствам і збереже безпеку України».

Він закликав Європу негайно прийняти Київ до Європейського Союзу і профінансувати надання летальної допомоги Україні з боку США. Ця стратегія є частиною протистояння тому, що він назвав «віссю антиамериканських автократій», маючи на увазі росію, Китай та Іран. Стаття була опублікована до того, як Північна Корея почала серйозно допомагати росії, відправивши тисячі солдатів для участі в бойових діях.

Над цим глобальним перегрупуванням нависла загроза застосування ядерної зброї. путін і Сі контролюють основні запаси, в той час як лідери КНДР та Ірану мають амбіції стати ядерними державами і наполегливо працюють над програмами створення ядерної зброї.

США витрачають мільярди на модернізацію власної ядерної тріади в якості постійного стримуючого фактору, що викликає побоювання серед прихильників контролю над озброєннями щодо нової гонки ядерних озброєнь.

«У Трампа не буде карт-бланшу на укладення угод з тим чи іншим диктатором-ізгоєм, існуватимуть певні реальні обмеження на те, що він зможе зробити, — зазначають експерти. — Але які саме і де вони будуть застосовані, ще належить з'ясувати».

Раніше повідомлялося, що путін знає, що ніщо не діє на Захід краще, ніж ядерна загроза.

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