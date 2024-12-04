Родичі Юлії Тимошенко ухиляються від мобілізації? Блогер знайшов декілька прикладів
Родичі народної депутатки, лідерки ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко ухиляються від мобілізації до Збройних Сил України. Про це у фейсбуці написав блогер Михайло Шнайдер.
Він повідомив, що двоюрідний племінник Тимошенко Артем Ш-ов 1995 року народження формально вважається за члена БО «Благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія», від якого і заброньований від служби. При цьому директором цього БФ є заступник Юлії Тимошенко по партії нардеп Валерій Дубіль.
«У 2016 році на довиборах у Верховну Раду у Чернігівській області фонд був замішаний у скандалі з підкупом виборців в інтересах „Батьківщини“. А ще раніше, у 2014 році, депутат Дубіль чинив прямий тиск на Талалаївську громаду Київського патріархату — в інтересах Мацковського», — нагадав Шнайдер.
Сини нардепа Дубіля, на яких оформлена значна частина майна сім’ї, ще до повномасштабного вторгнення покинули Україну та «захищають її інтереси на європейських фронтах».
Двоюрідна племінниця Юлії Тимошенко Кристина Р-вич, якій нині належать права на будинок лідерки партії, працює завідувачкою кафедри Дніпровського державного університету внутрішніх справ. За даними Шнайдера, вона могла «потурбуватись» про Владислава Р-вича.
За даними джерел у Дніпровському ТЦК, чоловік у липні 2024 року отримав третю групу інвалідності у зв'язку з діагнозом, пов’язаним із серцево-судинними захворюваннями. Тому наразі мобілізація його також не стосується.
Як встановили розслідувачі Bihus.Info, у Чернігівській області, на землі державного підприємства «Ліси України» незаконно побудували двоповерховий дерев’яний будинок. Ділянка, на якій стоїть самобуд, передана в оренду благодійному фонду «Надія» нардепа Валерія Дубіля.
Нагадаємо, нещодавно лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про інформатаку проти неї через її боротьбу з фармацевтичною мафією в Україні.329
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