Справедлива мобілізація, підтримка зброярів і зважена зовнішня політика. Юлія Тимошенко назвала складові перемоги України

Справедлива й мотиваційна мобілізація, підтримка вітчизняних виробників зброї та виважена зовнішня політика є складовими військової перемоги України. Про це в інтерв’ю каналу «Різні люди» заявила Юлія Тимошенко, лідерка партії «Батьківщина».

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«Мобілізація може бути або репресивною, насильницькою та принизливою для українців, або мотиваційною. Ми за мотиваційну. За створення навіть сьогодні професійної армії», — заявила Юлія Тимошенко.

На її думку, концепція мобілізації, яку пропонує влада, хибна, адже вона спирається не на професійну армію, а на регулярну пострадянську.

«Війна зараз професійна, не аматорська. Вона потребує професійно підготовлених воїнів, які вміють користуватися сучасною технікою, управляти дронами, професійно вести бойові дії… Я вважаю, ми не маємо права принижувати гідність українців примусовою мобілізацією. Вона мусить бути правильно побудована на базі професійної армії з правильними системами мотивації», — додала політикиня.

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На її думку, переломом у війні може стати масове виробництво безпілотних систем і іншого озброєння, яке українці розгортають на підприємствах і на власних кухнях. За умови фінансової підтримки з боку держави цей волонтерський рух здатен частково компенсувати нестачу озброєння, яке не поспішають передавати партнери.

«Коли ми зрозуміли, що нам не дають достатньо зброї, пішов „народний укроборонпром“. Це неймовірна сила, що може змінити хід війни, і вона змінить. Це означає, що Україна знову проявить унікальну стійкість і світ зрозуміє, що настав час і йому діяти адекватно, швидко й надати нам ту зброю, яка потрібна для перемоги», — сказала Юлія Тимошенко.

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Говорячи про подальшу військово-політичну співпрацю України та США, вона наголосила на необхідності працювати саме над двопартійною підтримкою, а не ставити на когось одного з кандидатів у президенти.

«Будь-які дипломатичні або політичні кроки, заяви, дії з боку України по втручанню у виборчий процес є величезною стратегічною помилкою. Ми завжди мусимо розраховувати на двопартійну підтримку у США. Вона може дати нам сильну стратегію та стати невід'ємною складовою перемоги», — заявила лідерка «Батьківщини».

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