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Трудоголік, який не може розслабитися: Анджеліна Джолі про щастя

21:31 4 грудня 2024
Анджеліна Джолі

49-річна Анджеліна Джолі, яка розповіла, що її рятує від самотності, зізналась журналістам, що вона найщасливіша тільки коли працює.

«Я думаю, що творча людина завжди хоче розвиватися, — сказала Джолі. — Я завжди хочу, щоб мені кидали виклик, я хочу це відчувати. Я думаю, що це також відноситься до стосунків, які я маю із собою», пише geo.tv.

Також Джолі висловила жаль, що не вміє розслаблятися. Вона пояснила: «Я також можу звинувачувати себе в тому, що не знаю, як розслабитися. Я не завжди хочу взяти відпустку».

За словами Джолі, вона працює з 14 років, коли вона намагалася допомогти своїй матері Маршелін Бертран оплачувати рахунки.

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Що стосується роботи, то Джолі зіграла головну роль у біографічній психологічній драмі «Марія», трансляція якої запланована на Netflix 11 грудня 2024 року.

Раніше повідомлялося про те, хто винен у самотності Анджеліни Джолі.

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