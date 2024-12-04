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Стиль життя

Дитячі іграшки — тренд у новорічних подарунках для дорослих: що та як дарувати

22:26 4 грудня 2024
подарунки на Новий рік

М'які іграшки асоціюються зі щирістю почуттів та затишком. Дарувати їх дорослим людям як новорічний подарунок — тренд, який набирає популярності. Особливу нішу займають вінтажні іграшки — ляльки, ведмеді, колекційні машини, залізниця. Але дарувати вінтаж варто лише тим, хто захоплюється старовиною. Особливо радітимуть поціновувачі вінтажних іграшок подарункам, які нагадають дитинство. Можливо, у когось була саме така лялька чи машинка, а хтось про них мріяв.

Купуючи вінтажну іграшку, дізнайтеся у продавця її історію. Річ із провенансом має особливу цінність.

Щодо нових іграшок, зверніть увагу на іграшки-підвіски для сумок. Зараз особливо популярні ведмедики. Також актуальними є інтер'єрні іграшки. Вони здатні створити атмосферу затишку.

Подарунок обов'язково стильно запакуйте — наприклад, помістіть у коробку та прикрасьте її яскравим бантом. Також можна запакувати іграшку в крафтовий папір і перев'язати її червоною стрічкою.

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Подарунок можна доповнити новорічною листівкою із найкращими побажаннями.

Раніше «ФАКТИ» називали топ-5 подарунків у стилі «Затишне Різдво».

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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