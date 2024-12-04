Росіяни на Курщині пересідають з танків на вантажівки: що відбувається

Російські війська в Курській області через катастрофічні втрати у військовій техніці змушені пересідати з броньованих танків і БМП на нові вантажівки тільки з конвеєра, і це відкриває нові можливості для ЗСУ, пише Forbes. За уточненим підрахунком, російські війська у Курській області втратили 364 одиниці важкої техніки — в основному танки, БМП і вантажівки — між 6 серпня і 26 листопада.

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Майбутні штурми можуть виглядати зовсім інакше, ніж попередні, оскільки росіяни намагаються замінити сотні машин, які вони втратили в Курській області. Тому буде менше гусеничних транспортних засобів і більше колісних, оскільки російські заводи поспішають виробляти обладнання.

Це може означати менше танків, бойових машин БМП і БМД і броньованих тягачів МТ-ЛБ. Це може означати більше броньованих вантажівок «Тигр» і «Тайфун». Колісні бойові машини БТР-82 вже масово надходять з виробництва на фронт.

Перехід до вантажівок не повинен викликати подиву. За 33 місяці після розгортання війни проти України росія втратила понад 19 000 одиниць важкої техніки — переважно танків та іншої гусеничної бронетехніки. кремль відшкодував свої збитки, нарощуючи виробництво нових автомобілів, а також вилучаючи з довгострокового зберігання тисячі старих вантажівок.

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Але запаси старих автомобілів закінчуються. А на нове виробництво тиснуть іноземні санкції. Російські заводи адаптувалися, перейшовши до більш простих конструкцій автомобілів — і далі їх спрощуючи.

Хороша новина полягає в тому, що нові російські автомобілі менш ефективні, ніж старі, які вони замінюють. Одна з причин, чому нова вантажівка «Тигр» важить лише вісім тонн — це вдвічі менше, ніж важить старий БМП-2, — це те, що «Тигр» має втретє менше броні, ніж БМП-2.

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Не меншим занепокоєнням для російських військ, які атакують Курщину, є те, що гусенична БМП-2 набагато мобільніша в бруді та снігу, ніж будь-яка вантажівка. Вантажівкам доведеться триматися кількох доріг, що зробить їхній рух передбачуваним для українських операторів безпілотників і артилеристів.

У міру ескалації російського контрнаступу на Курщину російські втрати також можуть зрости. Це означає, що виграють вони чи програють, швидше за все, росіяни зазнають катастрофічних втрат у майбутньому, вважає автор публікації.

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Раніше повідомлялося, що на передовій росіяни масово використовують гібрид наземної техніки і морської зброї.

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