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Стиль життя

Як підібрати шарф до пальта: поради, які допоможуть вам не помилитись

22:27 5 грудня 2024
Шарфи

Шарф є невід'ємною частиною гардеробу. Сьогодні така різноманітність шарфів у продажу, що часом очі розбігаються. Іноді так подобається забарвлення — наприклад, абрикосове або бірюзове, що важко утриматися від покупки. Але вибирати шарф таким чином не варто, адже колір аксесуара може не поєднуватися з жодним з ваших пальт. А ось той шарф, який на перший погляд здається вам непомітним, може стати справжньою знахідкою для створення стильного образу.

Наприклад, до сірого пальта варто підібрати шарф у цьому ж тоні, але трохи світліше. Темніший зробить ваш образ важким і похмурим. До бежевого пальта підійде шарф такого ж відтінку. До білого — білий чи яскравий — наприклад, відтінку фуксії чи лимонно-жовтий. Шарфи життєрадісних кольорів підійдуть до чорного верхнього одягу. До червоного пальта пригляньте білий шарф — і ви виглядатимете дуже стильно.

Підбирайте колір шарфа безпосередньо до того пальта, з яким маєте намір його носити. Адже важливу роль у сприйнятті відіграють поєднання фактур, фурнітура, фасон.

Раніше розповідали про те, як підібрати шапку до пуховика .

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Фото Ольги Сметанської

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