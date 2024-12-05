«Коли ми їх спіймаємо або побачимо тіло»: українські бійці про війська КНДР на Курщині

Прихильники Курської операції вважають, що вона надала Києву життєво важливі важелі впливу на будь-які майбутні мирні переговори — можливо, ініційовані новообраним президентом США Дональдом Трампом. А це означає, що Україні необхідно утримати плацдарм у цьому регіоні щонайменше до весни. Олександр, командир підрозділу 225-го штурмового батальйону, заявив виданню CNN, що його підрозділ зможе втриматися, але менш впевнений, чому це необхідно.

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«Я не знаю, яка насправді мета, — сказав він. — Можливо, ми повинні походити тут чотири місяці, а потім розвернутися і піти, наприклад… Якщо мета полягає в тому, щоб протриматися до певного моменту, ми протримаємося».

Відповідаючи на запитання, яким буде його послання Трампу, Олександр вимагає від Заходу дотримуватися гарантій безпеки, які він надав Україні в обмін на відмову Києва від ядерної зброї в договорі 1994 року, відомому як Будапештський меморандум. Згідно з цим документом, росія, Великобританія і США надали Україні, білорусі та Казахстану гарантії за відмову від ядерної зброї радянських часів.

«Ви забрали нашу ядерну зброю? Ви обіцяли нам свій захист, — сказав Олександр. — Тримайте своє слово. Нас вбивають, а ви все ще намагаєтеся грати в ігри, відстоювати свої інтереси. Ви повинні були віддати все, що могли, щоб закінчити цю війну за два дні. Хто повірить словам США чи Британії, які трусяться перед росією?»

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Окремо українські офіційні особи визнали, що 40% території, яку вони зайняли наприкінці літа, відтоді було відвойовано росіянами. За словами Олександра, його підрозділ не спав по три дні, не залишав лінію фронту протягом восьми місяців і брав участь у запеклих боях в містах Бахмут, Авдіївка та Часів Яр. Він додав, що російські війська, з якими українці зіткнулися в Курську, складалися з добре підготовлених десантників 76-ї бригади, а також менш організованих чеченців і африканських найманців. Але він не бачив жодних ознак 12 тисяч північнокорейських військових, які, за даними Пентагону, були направлені до Курська. Президент України Володимир Зеленський також заявив днями японському інформаційному агентству Кіодо, що деякі північнокорейці були вбиті українськими силами і що вони в кінцевому підсумку будуть використані кремлем як «гарматне м'ясо».

«Коли ми їх спіймаємо або побачимо тіло, — сказав Олександр, — тоді я точно знатиму, що вони тут».

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За його словами, трьома тижнями раніше його підрозділ зазнав нападу з боку 40 бронемашин і близько 300 піхотинців. Командир його безпілотника з позивним «JS», що означає «Java Script», сказав, що того дня підрозділ знищив 50 росіян.

«Техніка, яка змогла прорватися, вивантажила піхоту, — згадує „JS“, — потім ми добивали піхоту. І так тривало майже 24 години, без сну, а наступного дня ми добивали тих, хто встиг сховатися від бомбардувань з безпілотників у перший день».

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Раніше колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж розповів про залучення росіянами бійців з КНДР.

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