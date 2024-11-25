Фарфорові ялинкові іграшки, які створюють сучасні українські майстри, — неймовірна краса. Напередодні зимових свят саме про такі прикраси — витончені та вишукані — піде мова. Як тут не згадати відому казку Ганса Крістіана Андерсена «Ялинка», у якій лісова красуня мріяла про те, якою неймовірною вона буде у святковому вбранні. Як засяяла, прикрашена золоченими яблуками та горіхами, різноколірними свічечками на гілках та золотою зіркою на верхівці. До речі, герої багатьох казок Андерсена знайшли відображення в роботах українських фарфористів. Дуже колоритно описана новорічна красуня й у казці Гофмана «Лускунчик». Серед її прикрас були золоті та срібні яблука, зацукровані мигдалеві горіхи, барвисті цукерки та інші ласощі… А маленькі свічечки поблискували у її темному вітті, неначе зірочки на нічному небі. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про вишукані вітчизняні порцелянові ялинкові кульки.

«Фарфорові новорічні прикраси створюють відчуття тепла та домашнього затишку»

— Наближаються Різдвяні свята, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — І тут не обійтися без новорічної ялинки, яка дарує нам знайоме з дитинства відчуття свята. Безумовно, постає питання: «Як прикрасити її цього року?». Особливою прикрасою є порцелянові кульки. Фарфорові новорічні прикраси створюють відчуття тепла та домашнього затишку. «Різдвяна казка» так назвав Тарас Даньков подарунковий набір, який складається з декоративної тарілки, чайної пари та кульки на витонченій підставці. У розпису справжня різдвяна казка: морозець, сніг, який притрусив землю та вкрив дерева… Кожна гілочка на кущику, кожна билиночка і найменша травинка вкриті пухнастим, іскристим інеєм. Дивовижна чарівна казка прийшла на Землю, щоб радувати і дивувати світ!

ВІДЕО ДНЯ

Подарунковий набір «Різдвяна казка» у розпису Тараса Данькова. Київ. 2024

Т. Даньков. Порцелянова ялинкова прикраса. Київ. 2024

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— Краса неймовірна!

— Справді. Такою кулькою можна милуватись нескінченно. Історія керамічних різдвяних прикрас дуже цікава. У 1950 роки у Великобританії дуже популярною була керамічна ялинка з прикрасами. Таку красу виготовляли приватні студії, а потім і відомі мануфактури. Згодом вишукані керамічні ялинки стали частиною святкового декору у королівському палаці. У 1960−70 роки захоплення керамікою охопило майже всю країну. Розміри ялинок були різноманітні, та найпопулярнішою була настільна ялинка. Сьогодні знайти таку на антикварних аукціонах для колекціонерів — справжня удача. Проте керамічні ялинки збереглися у багатьох британських родинах. Вони могли бути придбані у магазинах або створені власноруч. Так, не дивуйтесь. У той час були популярні так звані керамічні вечірки, які нагадували сучасні майстер-класи. На цих заходах у студіях люди створювали керамічні ялинки своїми руками. Отож, кожна була неповторна. Керамічна ялинка у той час вважалась бажаним вишуканим подарунком. У 1980 роках мода на ялинки із кераміки пішла на спад, на піку популярності опинились штучні ялинки.

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— Проте сьогодні інтерес до вінтажних новорічних красунь повертається. Також дуже цінуються вінтажні порцелянові ялинкові прикраси. Це і дзвіночки, і янголята, і кульки…

— У цьому році порцелянові ялинкові іграшки на піку моди. Щодо керамічних ялинок, то такі деревця у стилі вінтажних створюють у країнах Європи деякі мануфактури та майстри. Ці речі користуються великими попитом. Керамічна настільна ялинка — це не тільки гарно та вишукано, але й дуже зручно. Вона не займає у оселі багато місця, проте створює особливий святковий настрій та атмосферу. Взагалі ж звичай прикрашати хвойне дерево напередодні Різдва зародився у Німеччині. Спершу це були маленькі ялинки, які зазвичай підвішувались до стелі разом із фруктами та солодощами, і лише у другій половині XVII століття почали ставити велику ялинку у вітальні.

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«У прикрасах з птахами традиційно закладений меседж з побажанням удачі та багатства»

— Хто ще з українських фарфористів створює сьогодні порцелянові різдвяні іграшки?

— Вишукана фарфорова кулька доповнює кавовий сервіз «Візантія», розписаний художницею Оленою Нестеровою.

О. Нестерова. Розпис кавового сервізу «Візантія». Київ. 2024

Також дуже гарні ялинкові іграшки створені мисткинею Юлією Красною. У прикрасах з птахами традиційно закладений меседж з побажанням удачі та багатства. У давнину люди вважали, що побачити більше десяти птахів напередодні свята або у святковий день — дуже хороша прикмета, це обіцяє багатий урожай та швидкий прихід весни. Птахи є символом свободи та гарної долі. Це один із улюблених образів у митців усього світу. Для українських фарфористів ця тема є особливою. Птахи -- традиційний мотив внесеного до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО петриківського розпису. Цей мотив віддзеркалює духовну єдність людини та природи. Ялинкова прикраса з птахом Юлії Красної створює особливий настрій, що налаштовує на очікування дива.

Ю. Красна. Новорічна кулька. Київ. 2023

Також дуже гарні її святкові кульки із казковими зимовими пейзажами. Засніжені ялинки, будиночки, Місяць, зорі — все це виглядає чарівно. На одній із іграшок ми бачимо ангела, на другій — дитину на санчатах.

Ю. Красна. Новорічні кульки. Київ. 2023

— Як порадите прикрашати порцеляновими іграшками оселю? Чи варто їх поєднувати зі скляними, дерев’яними, солом’яними?

— На мою думку, порцелянові іграшки — особлива краса. Отож, вони мають займати на ялинці місце, де їх добре видно, де ними можна милуватися, де вони не губляться серед іншого декору. Сьогодні новорічна фарфорова іграшка — це не лише святкова прикраса ялинки, а й предмет гордості колекціонерів. Також з'явилася традиція дарувати незвичайні ялинкові кульки, які є справжнім витвором мистецтва, на Різдво та Новий рік.

— А як ви зазвичай прикрашаєте новорічну ялинку?

— У колі родини завжди наряджаємо ялинку різнокольоровими кульками — червоними, золотистими, білими… Щороку вона у нас особлива. Але улюбленими ялинковими іграшками для мене залишаються ті, що родом з дитинства. Вони нагадують той щасливий час, коли я прикрашала ялинку разом з мамою.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: Т. Даньков, О. Нестерова. Порцелянові ялинкові прикраси. Київ. 2024

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