«У цьому році порцелянові ялинкові іграшки на піку моди», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
Як тут не згадати відому казку Ганса Крістіана Андерсена «Ялинка», у якій лісова красуня мріяла про те, якою неймовірною вона буде у святковому вбранні. Як засяяла, прикрашена золоченими яблуками та горіхами, різноколірними свічечками на гілках та золотою зіркою на верхівці. До речі, герої багатьох казок Андерсена знайшли відображення в роботах українських фарфористів.
Дуже колоритно описана новорічна красуня й у казці Гофмана «Лускунчик». Серед її прикрас були золоті та срібні яблука, зацукровані мигдалеві горіхи, барвисті цукерки та інші ласощі… А маленькі свічечки поблискували у її темному вітті, неначе зірочки на нічному небі.
У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про вишукані вітчизняні порцелянові ялинкові кульки.
«Фарфорові новорічні прикраси створюють відчуття тепла та домашнього затишку»
— Наближаються Різдвяні свята, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — І тут не обійтися без новорічної ялинки, яка дарує нам знайоме з дитинства відчуття свята. Безумовно, постає питання: «Як прикрасити її цього року?». Особливою прикрасою є порцелянові кульки. Фарфорові новорічні прикраси створюють відчуття тепла та домашнього затишку. «Різдвяна казка» так назвав Тарас Даньков подарунковий набір, який складається з декоративної тарілки, чайної пари та кульки на витонченій підставці. У розпису справжня різдвяна казка: морозець, сніг, який притрусив землю та вкрив дерева… Кожна гілочка на кущику, кожна билиночка і найменша травинка вкриті пухнастим, іскристим інеєм. Дивовижна чарівна казка прийшла на Землю, щоб радувати і дивувати світ!
— Краса неймовірна!
— Справді. Такою кулькою можна милуватись нескінченно. Історія керамічних різдвяних прикрас дуже цікава. У 1950 роки у Великобританії дуже популярною була керамічна ялинка з прикрасами. Таку красу виготовляли приватні студії, а потім і відомі мануфактури. Згодом вишукані керамічні ялинки стали частиною святкового декору у королівському палаці. У 1960−70 роки захоплення керамікою охопило майже всю країну. Розміри ялинок були різноманітні, та найпопулярнішою була настільна ялинка. Сьогодні знайти таку на антикварних аукціонах для колекціонерів — справжня удача. Проте керамічні ялинки збереглися у багатьох британських родинах. Вони могли бути придбані у магазинах або створені власноруч. Так, не дивуйтесь. У той час були популярні так звані керамічні вечірки, які нагадували сучасні майстер-класи. На цих заходах у студіях люди створювали керамічні ялинки своїми руками. Отож, кожна була неповторна. Керамічна ялинка у той час вважалась бажаним вишуканим подарунком. У 1980 роках мода на ялинки із кераміки пішла на спад, на піку популярності опинились штучні ялинки.
— Проте сьогодні інтерес до вінтажних новорічних красунь повертається. Також дуже цінуються вінтажні порцелянові ялинкові прикраси. Це і дзвіночки, і янголята, і кульки…
— У цьому році порцелянові ялинкові іграшки на піку моди. Щодо керамічних ялинок, то такі деревця у стилі вінтажних створюють у країнах Європи деякі мануфактури та майстри. Ці речі користуються великими попитом. Керамічна настільна ялинка — це не тільки гарно та вишукано, але й дуже зручно. Вона не займає у оселі багато місця, проте створює особливий святковий настрій та атмосферу. Взагалі ж звичай прикрашати хвойне дерево напередодні Різдва зародився у Німеччині. Спершу це були маленькі ялинки, які зазвичай підвішувались до стелі разом із фруктами та солодощами, і лише у другій половині XVII століття почали ставити велику ялинку у вітальні.
«У прикрасах з птахами традиційно закладений меседж з побажанням удачі та багатства»
— Хто ще з українських фарфористів створює сьогодні порцелянові різдвяні іграшки?
— Вишукана фарфорова кулька доповнює кавовий сервіз «Візантія», розписаний художницею Оленою Нестеровою.
Також дуже гарні ялинкові іграшки створені мисткинею Юлією Красною. У прикрасах з птахами традиційно закладений меседж з побажанням удачі та багатства. У давнину люди вважали, що побачити більше десяти птахів напередодні свята або у святковий день — дуже хороша прикмета, це обіцяє багатий урожай та швидкий прихід весни. Птахи є символом свободи та гарної долі. Це один із улюблених образів у митців усього світу. Для українських фарфористів ця тема є особливою. Птахи -- традиційний мотив внесеного до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО петриківського розпису. Цей мотив віддзеркалює духовну єдність людини та природи. Ялинкова прикраса з птахом Юлії Красної створює особливий настрій, що налаштовує на очікування дива.
Також дуже гарні її святкові кульки із казковими зимовими пейзажами. Засніжені ялинки, будиночки, Місяць, зорі — все це виглядає чарівно. На одній із іграшок ми бачимо ангела, на другій — дитину на санчатах.
— Як порадите прикрашати порцеляновими іграшками оселю? Чи варто їх поєднувати зі скляними, дерев’яними, солом’яними?
— На мою думку, порцелянові іграшки — особлива краса. Отож, вони мають займати на ялинці місце, де їх добре видно, де ними можна милуватися, де вони не губляться серед іншого декору. Сьогодні новорічна фарфорова іграшка — це не лише святкова прикраса ялинки, а й предмет гордості колекціонерів. Також з'явилася традиція дарувати незвичайні ялинкові кульки, які є справжнім витвором мистецтва, на Різдво та Новий рік.
— А як ви зазвичай прикрашаєте новорічну ялинку?
— У колі родини завжди наряджаємо ялинку різнокольоровими кульками — червоними, золотистими, білими… Щороку вона у нас особлива. Але улюбленими ялинковими іграшками для мене залишаються ті, що родом з дитинства. Вони нагадують той щасливий час, коли я прикрашала ялинку разом з мамою.
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До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!
Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк
Фото у заголовку: Т. Даньков, О. Нестерова. Порцелянові ялинкові прикраси. Київ. 202490
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