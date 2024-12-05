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Наче дві різні людини: мережа відреагувала на зміну образу Наталі Могилевської

15:50 5 грудня 2024
Наталя Могилевська та візажист Єгор Андрюшин

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно зворушливо звернулася до молодшої доньки, приголомшила мережу зміною образу. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя розмістила відео, на якому завдяки макіяжу вона кардинально змінюється. З шатенки Могилевська перетворилася на артистку з довгим синім волоссям, макіяжем і одежею в тон.

Фото Наталі Могилевської до магічного перетворення

«Дива трапляються… скоро Миколай», — підписала відео своєї зміни Наталя.

Підписники відреагували на відео та поділилися своїми враженнями. Дехто зауважив, що співачка стала чимось схожа на Каменських.

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«Наче дві різні людини, — написали у коментарях. — Просто магія».

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«Справжня красуня, що без макіяжу, що з макіяжем», — відповіли на відео.

«Могилевська гарніше виглядає, ніж Каменських! — вирішили шанувальники. - Супер!«

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Нагадаємо, раніше свій образ змінювала Ірина Білик.

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