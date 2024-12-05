Античний бюст в інтер'єрі: в яких стилях буде доречним

Прикрасити інтер'єр можна не лише атрибутикою різдвяного свята. Античні бюсти в інтер'єрі — тренд, який набирає все більшої популярності. Такий декор відмінно впишеться в класичний стиль, а також в лофт та мінімалізм. Античний бюст насамперед буде доречним у кабінеті. Він чудово поєднуватиметься з книгами на стелажах і ноутбуком на столі.

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Античний бюст органічно впишеться і у вітальню, де ви любите розташуватися на дивані або в кріслі з книгою, газетою чи журналом. І навіть у спальні такий декор на тумбочці або комоді буде органічним поряд з торшером, якщо одним з атрибутів вашого стилю життя є читання перед сном.

Бюст може бути бронзовим або білим мармуровим, а також, наприклад, гіпсовим. Дуже стильно виглядають кольорові погруддя — червоні, жовті, сині… Такий акцентний декор не залишиться поза увагою ваших гостей. Будьте готові, що вони поставлять вам чимало запитань.

Не варто заповнювати домашній простір безліччю бюстів, щоб він не втратив затишку.

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Прекрасне місце для античного погруддя — хол. Наприклад, на комоді — поряд із журналами чи книгами.

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Фото Ольги Сметанської

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