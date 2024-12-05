Покарання за погрози Зеленському не буде: суд закрив справу проти нардепа Федини та волонтера Звіробій

У Львові Галицький районний суд закрив кримінальне провадження щодо народної депутатки Софії Федини та військовослужбовиці Марусі Звіробій (Олени Біленької), яке було відкрите через їхні погрози президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомила Федина у Facebook.

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«Кримінальна справа, яку порушив чотирьохразовий уклоніст Володимир Олександрович Зеленський проти волонтерки Софії Федини і військовослужбовці Маруся Звіробій за протест проти відведення військ у Золотому у жовтні 2019 року, за слова що „на передовій стріляють“, „там розриваються гранати“, „хтось думає що він безсмертний“ — ЗАКРИТО. Чи прийшло до потерпілого усвідомлення, що вся ця кримінальна справа і його переляк від „слів двох невідомих йому жінок“ (цитата з письмової заяви Володимира Олександровича) — це тотальний треш і дискредитація збройної боротьби Збройних Сил України проти московської федерації? Думаю, що ні», — написала вона.

Як розповіли ZAXID.NET у Галицькому райсуді Львова, кримінальне провадження закрито у зв’язку із завершенням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

«Це нереабілітуюча обставина», — зазначили в суді.

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Як писали «ФАКТИ», восени 2019 року проти депутатки Федини та волонтерки Марусі Звіробій відкрили кримінальне провадження через їхні некоректні висловлювання на адресу президента Зеленського, які вони озвучили у відеоролику.

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