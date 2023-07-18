Військовослужбовиця, яку хочуть судити за «погрози Зеленському», отримала поранення на фронті (відео)

Військовослужбовиця Маруся Звіробій (Олена Біленька), проти якої у 2019 році відкривали кримінальне провадження через «погрози президенту Володимиру Зеленському, поранена — це сталося на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої.

На своїй сторінці у соціальних мережах вона виклала відео з перев`язаною ногою під час евакуації. «Дякую групам еваку та лікарям, а особливо побратимам, напарнику треба нову каску. Розпи… ють під Кліщіївкою і вони нас, і ми їх. Потрапили під щільний артобстріл. Потім напишу, як ви любите, по красоті, що там і як. А поки цьом. Я не дуже буду на зв'язку… Нові штани пішли під ніж, ех… знов купляти», — пише вона.

Наразі Маруся Звіробій знаходиться у шпиталі та чекає на операцію. За інформацією народної депутатки України Ірини Геращенко, військовослужбовиця отримала поранення поблизу Бахмута. «Маруся, як завжди, рветься до своїх, назад, у підрозділ. До речі, кримінальну справу проти Марусі і Софії Федини, які посміли у 2019 році сказати, що на фронті стріляють, бо війна почалася у 14-му, й досі не закрили. Тиловим слідакам мало б бути соромно, але ж хто їм дозволить закрити цю надуману, ганебну, маніпулятивну справу», — пише вона.

Кримінальне провадження відкрили після того, як Маруся та Софія розкритикували Зеленського, який побував в районі населенного пункту Золоте напередодні розведення там сил, та емоційно поспілкувався з добровольцями.

Нагадаємо, що днями на фронті друге поранення отримав Олег Сенцов. Він з побратимами потрапили під артобстріл, але бойова машина піхоти Bradley знов врятувала життя українським військовим.

Фото зі сторінки Марусі Звіробій

538

Читайте нас у Facebook та Instagram