В Австрії хочуть позбавляти житла та виплат українців з автомобілями

В Австрії, яка дала притулок у себе для частини українських біженців, хочуть позбавити базових послуг тих з них, які мають автомобілі, пише Derstandard.

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Так, згідно з планом, прийнятим Федерально-державною координаційною радою Австрії з питань базового соціального забезпечення, з січня володіння автомобілем може призвести до того, що українські біженці будуть позбавлені житла та догляду.

Австрійські чиновники вважають, що ті, хто має достатньо коштів, щоб застрахувати свій автомобіль та купити бензин, не потребують допомоги.

Вирішили, що застосування нового регулювання зрештою буде на розсуд федеральних земель.

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Зазначимо, що в Австрії перебувають близько 90 тисяч українських біженців, 80% з яких — жінки з дітьми.

Як писали «ФАКТИ», за даними Федерального агентства зайнятості ФРН, все більше українців знаходять роботу в Німеччині, де знижується підтримка українців. Кількість українських працівників зросла: у серпні 2023 року влада нарахувала 197 660 працюючих українців, а в серпні 2024 року загалом було 272 400 осіб, які працюють неповний робочий день.

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Фото: DPA

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