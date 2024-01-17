Українські біженці воліють оселитися в Австрії, а не в Польщі: стали відомі причини

З початку російського вторгнення в лютому 2022 року майже 8 мільйонів українців покинули країну. Особливо на початку, це часто були молоді жінки (віком близько 30 років) з вищою освітою. Однак до цього часу не було зрозуміло, чи існують суттєві відмінності між тими, хто емігрував до країн, розташованих ближче до України, таких як Польща, Словаччина та Угорщина, і тими, хто емігрував далі на захід, наприклад, до Німеччини та Австрії. Група дослідників з Віденського економічного університету провела дослідження, в якому порівняла українських біженців, що живуть у Кракові, з тими, хто знаходиться далі від їхньої батьківщини, у Відні. Результати дослідження були опубліковані в журналі Plos One.

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Аналіз показав, що ті, хто переїхав до Відня, як правило, мають вищий рівень освіти, більше досвіду роботи і більше досвіду життя в міському середовищі, ніж біженці, які залишилися в Кракові. Найчастіше причиною переїзду до Відня називали наявність тут сім'ї та друзів, високу якість життя і добре функціонуючі структури підтримки, тоді як у Кракові — близькість до України і легкість пошуку роботи. «Віденські» біженці частіше заявляли, що мають намір залишитися на новому місці на довший період часу, тоді як «краківські» біженці набагато частіше планували повернутися на батьківщину.

«Наш попередній висновок полягає в тому, що чим далі українські біженці просувалися на захід, тим більше зростала їхня самосвідомість і тим менше бажання повертатися на батьківщину, — заявили дослідники. — Бажання залишитися у Кракові, мегаполісі зі сприйнятливим ринком праці та великою українською діаспорою, є набагато нижчим, ніж бажання залишитися у Відні, багатшому місті, але з відносно невеликою кількістю українського населення. Ми вважаємо це важливим для подальших досліджень успішної інтеграції та адаптації біженців до місцевих умов, оскільки це свідчить про те, що підтримка громади в країні призначення може не бути вирішальним фактором у формуванні рішення залишитися або повернутися. Швидше за все, важливу роль у цьому відіграють житлові умови, які в середньому є кращими у Відні, ніж у Кракові. У першому випадку перспектива винаймати власне житло за рахунок власної зарплати та/або державних субсидій є набагато вищою».

У своїй публікації вони також підкреслили непослідовність підходу Польщі до біженців з різних частин світу.

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Раніше повідомлялося, що біженці, які повернулися на батьківщину, знову перебираються до Європи. Експерти назвали причини «втечі» з України.

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