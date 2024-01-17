Українські біженці воліють оселитися в Австрії, а не в Польщі: стали відомі причини
З початку російського вторгнення в лютому 2022 року майже 8 мільйонів українців покинули країну. Особливо на початку, це часто були молоді жінки (віком близько 30 років) з вищою освітою. Однак до цього часу не було зрозуміло, чи існують суттєві відмінності між тими, хто емігрував до країн, розташованих ближче до України, таких як Польща, Словаччина та Угорщина, і тими, хто емігрував далі на захід, наприклад, до Німеччини та Австрії. Група дослідників з Віденського економічного університету провела дослідження, в якому порівняла українських біженців, що живуть у Кракові, з тими, хто знаходиться далі від їхньої батьківщини, у Відні. Результати дослідження були опубліковані в журналі Plos One.
Аналіз показав, що ті, хто переїхав до Відня, як правило, мають вищий рівень освіти, більше досвіду роботи і більше досвіду життя в міському середовищі, ніж біженці, які залишилися в Кракові. Найчастіше причиною переїзду до Відня називали наявність тут сім'ї та друзів, високу якість життя і добре функціонуючі структури підтримки, тоді як у Кракові — близькість до України і легкість пошуку роботи. «Віденські» біженці частіше заявляли, що мають намір залишитися на новому місці на довший період часу, тоді як «краківські» біженці набагато частіше планували повернутися на батьківщину.
Читайте також: Повернулися додому: несподівана статистика виїзду біженців з України за кордон у 2023
«Наш попередній висновок полягає в тому, що чим далі українські біженці просувалися на захід, тим більше зростала їхня самосвідомість і тим менше бажання повертатися на батьківщину, — заявили дослідники. — Бажання залишитися у Кракові, мегаполісі зі сприйнятливим ринком праці та великою українською діаспорою, є набагато нижчим, ніж бажання залишитися у Відні, багатшому місті, але з відносно невеликою кількістю українського населення. Ми вважаємо це важливим для подальших досліджень успішної інтеграції та адаптації біженців до місцевих умов, оскільки це свідчить про те, що підтримка громади в країні призначення може не бути вирішальним фактором у формуванні рішення залишитися або повернутися. Швидше за все, важливу роль у цьому відіграють житлові умови, які в середньому є кращими у Відні, ніж у Кракові. У першому випадку перспектива винаймати власне житло за рахунок власної зарплати та/або державних субсидій є набагато вищою».
У своїй публікації вони також підкреслили непослідовність підходу Польщі до біженців з різних частин світу.
Раніше повідомлялося, що біженці, які повернулися на батьківщину, знову перебираються до Європи. Експерти назвали причини «втечі» з України.345