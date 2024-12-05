Не чекайте та не сподівайтесь: Кличко відповів на «транспортну» петицію киян

В Києві, де раніше вирішили не задовольняти вимогу киян не закривати наземні станції метро під час тривог, також не дозволили рух транспорту з лівого на правий берег під час тривог. Про це йдеться у відповіді мера столиці Віталія Кличка на петицію про транспортний колапс лівого берега, що набрала необхідну кількість підписів.

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За його словами, це рішення може бути переглянуте «виключно за умови суттєвої стабілізації безпекової ситуації в столиці та надходження відповідних рекомендацій від ДСНС».

Кличко запевнив, що це питання аналізують та оцінюють на постійній основі та додав, що Київська міська рада не може змінювати відповідне рішення, це лежить «на плечах» Ради оборони міста Києва.

«Згідно з чинним законодавством України здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території міста Києва здійснюється на підставі рішень Ради оборони міста Києва», — повідомив мер столиці.

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Як писали «ФАКТИ», поліція у Києві ловитиме надто шумні авто та штрафуватиме їх водіїв на смішні суми. Таким чином міська влада вирішила знизити шум на дорогах.

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