«Справжній гарант нашої безпеки»: Зеленський виступив на пам’ятних заходах з нагоди Дня Збройних сил України

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил. Саме українські військовослужбовці стали найпершим й справжнім гарантом безпеки нашої країни.

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Про це сказав очільник нашої держави Володимир Зеленський під час урочистого заходу з нагоди Дня Збройних сил України.

Як відзначив президент, в українській історії є дві дати, які стоять поруч в календарі, але мають різний присмак та дві різні мудрості, що були засвоєні нашим народом — підписання Будапештського меморандуму (5 грудня) і День Збройних сил України (6 грудня).

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«Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім, найпершим, найдієвішим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є Збройні сили України», — додав він.

Зазначимо, що Будапештський меморандум є міжнародною угодою, яку підписали Україна, Сполучені Штати Америки (США), Велика Британія та Російська Федерація (РФ) 5 грудня 1994 року. Відповідно до угоди Київ відмовився від ядерної зброї в обмін на нібито гарантії щодо територіальної цілісності, суверенітету й безпеки нашої країни.

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Як відзначили у Міністерстві закордонних справ (МЗС) України, Київ відкидає будь-які альтернативи вступу в НАТО після Будапештського меморандуму, який став для країни гірким досвідом.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Меморандум був однією з «найчудовіших історій брехні» в історії, оскільки усі сторони, які підписували його — розуміли, що угода не працюватиме.

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Також нагадаємо, як українців і бойових побратимів привітали нинішній і попередній Головкоми ЗСУ Сирський та Залужний.

Фото Офісу президента

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