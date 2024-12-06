Дякую долі і Богу, що обʼєднали нас разом: Залужний і Сирський привітали воїнів з Днем ЗСУ

Сьогодні, в День Збройних Сил України, українських воїнів привітали зі святом колишній та нинішній головнокомандуючі українського війська.

Так, посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував вітання на своїй сторінці у Facebook.

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«Мав за честь 31 рік свого життя присвятити Україні і її Збройним Силам. Дякую долі і Богу що обʼєднали нас разом саме у Збройних Силах України. Низько вклоняюся тим, хто віддав своє життя Батьківщині заради нас усіх. Дякую тим, хто зайняв їх місце і сміливо дивиться в очі долі. Збройні Сили України, дають життя іншим, залишаючи своє на полі бою. Навіть тоді, коли ті, хто живуть, забувають про це. Дякую, що просто робите свою нелегку справу. Усі разом. Разом ми вже перемогли. Ми обʼєдналися. Ми — Збройні Сили України», — зазначив колишній Головнокомандувач.

«Ми врятували нашу Країну і дали шанс Європі. Ми це зробили, але це ще не все. І нам, мабуть, ще буде важко, але точно, вже ніколи не буде соромно. Зі святом Збройні Сили України», — написав Залужний.

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До вітань ексгловкома доєднався і нинішній головний командувач ЗСУ Олександр Сирський.



У своєму зверненні він сказав, що сучасні Збройні Сили успадкували хоробрість та волелюбність у попередніх українських військових формувань: січових стрільців, Армії УНР та Української Галицької Армії, героїв Холодного Яру, Української Повстанської Армії.

Зараз ворог той же, що й сто років тому, і українці знову покликані боротися. Збройні Сили України загартовані десятиліттям війни з окупантами, і сучасна армія має досвід повномасштабних бойових дій нового зразка з переважаючим противником.

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«Дякую усім мужнім воїнам, які б'ються на Донеччині та Луганщині, захищають Запоріжжя, прикордоння на Чернігівщині і Сумщині, б'ються за Чорне море, обороняли Київ… А також тим, які брали участь у Харківській наступальній операції, операції зі звільнення правобережної Херсонщини, Курській наступальній операції — під час реалізації яких російські окупанти зазнавали в обороні вдвічі більших втрат, ніж Сили оборони України в наступі», — йдеться у зверненні.

Олександр Сирський подякував кожному, хто став на захист власного народу і вшанував пам'ять полеглих бійців.

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«Перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї. Ми вистояли, ми тримаємось, ми здолаємо ворога», — сказав він.

Також на своєму сайті головком розмістив відеопривітання для українських воїнів.

Нагадаємо, що День Збройних Сил України відзначається щорічно 6 грудня — у день ухвалення закону «Про Збройні сили України» 1991 року. День Збройних Сил був вставлений постановою ВР від 1993 року. Цьогоріч винуватці свята самі зробили українцям величезний подарунок у вигляді нового рекорду «деактивованих» російських ворогів.

Фото facebook.com/vzaluzhnyi/

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