З Днем Збройних Сил України: найкращі побажання та листівки для наших мужніх героїв

Ще в перші роки незалежності, у 1993 році постановою Верховної Ради України встановлено свято — День Збройних Сил України, які до цієї дати у 2024 році встановили новий рекорд з «утилізації» російських загарбників.

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Свято відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення 1991 року Закону України «Про Збройні сили України». Також воно збігається з початком Першого зимового походу армії Української Народної Республіки та Днем Святого Миколая з 2023 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

Особливого значення цей день набув з 2014 року, коли українська армія стала на захист держави після початку збройної агресії росії. Тоді воїни Збройних Сил зупинили ворога на сході, а у 2022 році, з початком широкомасштабного вторгнення, це свято стало по-справжньому загальнонаціональним.

Сьогодні ми відзначаємо День Збройних Сил України в умовах великої війни за наш суверенітет, незалежність і право жити у вільній країні.

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Привітайте ж захисників бодай теплим словом і листівкою.

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Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

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Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Але ще не час нам відпочивати!

Я зичу тобі не знати про втому,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

Шановні воїни, захисники України! Щиро вітаю вас із Днем Збройних Сил України! Дякую за вашу відданість, мужність і щоденну працю заради нашого спокою. Бажаю вам міцного здоров’я, незламного духу та безпеки на кожному кроці. Нехай удача завжди буде з вами, а вдома чекають тепло, любов і підтримка. Слава Збройним Силам України! Зі святом вас!

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Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

Дорогі наші захисники і захисниці! Сьогодні ваш день, і ми хочемо щиро подякувати за вашу мужність і незламність. Ви — справжні Герої! Бережіть себе, бо ви — наша гордість і майбутнє України!

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З Днем Збройних сил! Хай квітне Україна

Під захистом щоденним і надійним,

Пишається кожною донькою й сином,

Що нині боронять країну й родину!

Нагадаємо також, що нині саме триває Різдвяний Піст.

Фото з соцмереж

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