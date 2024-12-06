Готували координати для ракетних ударів ворога по залізниці: на Дніпропетровщині затримано інформаторів росії

У Дніпропетровській області СБУ затримала зрадників, які готували координати для нової серії ракетно-дронових ударів рф по об’єктах «Укрзалізниці».

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За даними СБУ, російські інформатори слідкували за вузловими станціями та залізничними лініями, через які, на думку окупантів, могли транспортувати бойову техніку та боєприпаси на східний фронт.

Зрадники встановлювали на деревах поблизу залізничних станцій приховані відеокамери, які в режимі реального часу транслювали рух потягів на акаунти окупантів.

До камер були підключені портативні акумулятори. Щоб спостереження було безперебійним, зрадники кожні три дні міняли павербанки для безперебійної передачі відео.

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Встановлено, що інформатори діяли окремо один від одного, але ретельно дотримувалися інструкцій та заходів конспірації від єдиного куратора з росії.

За даними слідства, обидва фігуранти є місцевими безробітними віком 20 і 23 років, яких рф дистанційно завербувала через Телеграм-канали з пошуку «легких» грошей.

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Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, павербанки та відеокамери із доказами підривної діяльності на користь рф.

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Російських поплічників затримано. Їм повідомили про підозру у пособництві ворогу.

Зрадникам загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями у Чернігові СБУ затримала агентку російського гру, яка під виглядом поїздок у таксі шпигувала за оборонцями міста.

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