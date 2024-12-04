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Події

Під виглядом поїздок у таксі шпигувала за оборонцями Чернігова: СБУ затримала агентку російського гру

11:09 4 грудня 2024
затримання

У Чернігові Служба безпеки затримала ще одну зрадницю — агентку російської воєнної розвідки. Йдеться про 16-річну місцеву жительку, яку росіяни втягнули у злочинну діяльність.

За даними СБУ, дівчина допомагала ворогу готувати новий повітряний удар по регіону.

Щоб «обійти» українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область.

Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти.

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Вдома зрадниця формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з «потрібними» геолокаціями.

СБУ затримала російську агентку «на гарячому», коли вона фотографувала оборонний об’єкт.

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Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського гру, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

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На підставі зібраних доказів фігурантці повідомили про підозру у державній зраді.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у листопаді у Чернігові СБУ затримала російського агента, в планах якого були вбивства українських військових. Також зрадник коригував ворожий вогонь та займався підпалами автівок.

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