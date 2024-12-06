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Шикарний рулет з найпростіших продуктів на новорічний стіл у стилі салату «Мімоза»: рецепт від популярної фудблогерки

15:44 6 грудня 2024
Рулет на новорічний стіл у стилі салату Мімоза, скріншот відео

Скоро Різдвяні свята й кулінари пропонують різні рецепти страв на святковий стіл. Своїм рецептом рулета, який нагадує салат «Мімоза» поділилася фудблогерка Alina FooDee.

Кулінарка вважає, що ця смачна, бюджетна та дуже гарна закуска прикрасить будь-який святковий стіл.

Інгредієнти:
Цибуля — ¼ шт.
Оцет яблучний 6% - ½ ч.л.
Цукор — ¼ ч.л.
Сіль — щіпка
Варена картопля — 3 шт. (250 г)
Варена морква — 120 г
Яйця — 3 шт.
Консервований тунець — 100 г
Майонез — 4−5 ст.л.

Приготування:

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Цибулю промаринувати 10 хвилин.

Картоплю та моркву зварити у підсоленій воді.

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Варені яйця розділити на білки та жовтки. Натерти білки на великій тертці.

Щодо риби — в рулет ідеально підійде консервована сардина, тунець чи скумбрія.

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На харчову плівку викласти картоплю, полити майонезом.

Потім шар моркви, який не повинен сягати краю. Знов полити майонезом.

Викласти яєчні білки, мариновану цибулю й тунець.

Поставити у холодильник щонайменше на 4 години.

Рулет можна зробити заздалегідь.

Перед подачею на стіл прикрасити майонезом та жовтками.

Також варто нагадати рецепт різдвяного штолена. Цей запашний кекс печуть за 3−4 тижні до Різдва.

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