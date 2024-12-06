Шикарний рулет з найпростіших продуктів на новорічний стіл у стилі салату «Мімоза»: рецепт від популярної фудблогерки

Скоро Різдвяні свята й кулінари пропонують різні рецепти страв на святковий стіл. Своїм рецептом рулета, який нагадує салат «Мімоза» поділилася фудблогерка Alina FooDee.

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Кулінарка вважає, що ця смачна, бюджетна та дуже гарна закуска прикрасить будь-який святковий стіл.

Інгредієнти:

Цибуля — ¼ шт.

Оцет яблучний 6% - ½ ч.л.

Цукор — ¼ ч.л.

Сіль — щіпка

Варена картопля — 3 шт. (250 г)

Варена морква — 120 г

Яйця — 3 шт.

Консервований тунець — 100 г

Майонез — 4−5 ст.л.

Приготування:

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Цибулю промаринувати 10 хвилин.

Картоплю та моркву зварити у підсоленій воді.

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Варені яйця розділити на білки та жовтки. Натерти білки на великій тертці.

Щодо риби — в рулет ідеально підійде консервована сардина, тунець чи скумбрія.

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На харчову плівку викласти картоплю, полити майонезом.

Потім шар моркви, який не повинен сягати краю. Знов полити майонезом.

Викласти яєчні білки, мариновану цибулю й тунець.

Поставити у холодильник щонайменше на 4 години.

Рулет можна зробити заздалегідь.

Перед подачею на стіл прикрасити майонезом та жовтками.

Також варто нагадати рецепт різдвяного штолена. Цей запашний кекс печуть за 3−4 тижні до Різдва.

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