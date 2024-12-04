Неймовірний смак Різдва: готуємо штолен, який вийде у кожної господині
Штолен — традиційна німецька різдвяна випічка, яка стала популярною у всьому світі. Існує безліч рецептів штоленів. Але незмінною є одна умова його приготування — здобний, пишний, запашний кекс печуть за 3−4 тижні до Різдва. Насичений смак цій випічці надає величезна кількість родзинок, цукатів, горіхів, маку, марципану або інших сухофруктів. Але є й рецепти простих штоленів з мінімуму складників. Рецептом такої смачної випічки, яка вийде неперевершеною у кожної гоподині, поділилась фудблогерка Любов Школик
Інгредієнти:
500 г борошна
100 мл теплого молока
150 г мʼякого вершкового масла
50 г смальцю
75 г цукру
50 г живих дріжджів
2 ч л ванільної пасти або пакетик ванільного цукру
дрібка солі
230 г родзинок і журавлини
Цедра 1 лимона або 1 апельсина
100 мл коньяку
100 гр цукрової пудри
100 гр розтопленого масла
2 ст л цукрової пудри
Приготування:
Родзинки і журавлину залити коньяком і дати настоятися мінімум 5 годин.
Із дріжджів, 1 ст л цукру (взяти із 75 г цукру), теплого молока та 2−3 ст. л борошна (із загальної маси) замісити опару і залишити на пів години в теплому місці, щоб активувати дріжджі. Вершкове масло, смалець, цукор із цедрою, ванільною пастою або ванільним цукром, дрібкою солі перемішати до однорідності. Додати опару та борошно і замісити тісто. Накрити миску з тістом рушником і залишити в теплі та спокої на 30−40 хвилин.
Злити алкоголь з родзинок і журавлини, просушити паперовим рушником.
Після того, як тісто підросло, потрібно його обім’яти і вмішати родзинки, журавлину. І знову залишити на пів години, щоб тісто підійшло. Потім потрібно викласти тісто на стіл і сформувати штолен. Для цього з тіста сформувати прямокутник, умовно розділити пласт на три частини і однією частиною накрити другу, а третю залишити без «кришки». Перенести штолен на деко, дати йому підійти хвилин 20.
Випікати в розігрітій до 180 °C духовці близько 40 хвилин. Дістати різдвяний кекс із духовки і ще гарячим змастити розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою. Дати штолену повністю охолонути. Потім ретельно замотати кекс у пергамент, помістити в герметичний контейнер і чекати Різдва, щоб пригостити рідних смачним кексом.
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