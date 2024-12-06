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Мариновані грибочки на Миколая чи на Різдво: рецепт від симпатичної фудблогерки

10:00 6 грудня 2024
Мариновані грибочки

Мариновані гриби — смачна закуска, яка стане чудовим доповненням до сімейного обіду на день Святого Миколая чи Різдво, а також чудовою вечерею у будь-який день. Страви з грибами пропонують як відомі фудблогери на кшталт Alina FooDee, так і блогерки, які тільки роблять свої кроки у ТікТок чи інших соціальних мережах.

І цьому не варто дивуватися, адже мариновані гриби мають насичений смак, пікантний аромат та можуть зберігатися довгий час. До того ж подавати мариновані гриби можна з м’ясом, рибою, картоплею або додавати в салати.

Свій варіант маринованих грибів запропонувала невідома блогерка, учасниця групи в Telegram «Кулінарна книга», яку пов'язують з Євгеном Клопотенком.

Для приготування грибів за таким рецептом знадобляться

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Інгредієнти:

  • Гриби — 300 г
  • Соєвий соус — 70 г
  • Яблучний оцет — 70 г
  • Цукор — 60 г
  • Вода — 100 мл
  • Імбир — 10 г

Приготування

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1. У кастрюльці змішуємо соєвий соус, яблучний оцет, цукор, воду. Кидаємо імбир шматочком.

2. Доводимо до кипіння.

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3. Кидаємо вимиті гриби, доводимо до кипіння.

4. Даємо покипіти 5 хвилин.

5. Вимикаємо, даємо постояти — 30 хвилин, у розсолі.

Також вам може сподобатися рецепт квашених дрібних помідорів, які ви так і не використали для консервування.

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