Голова Генштабу Великої Британії Тоні Радакін, який не сумнівається в перемозі України, каже, що «дикі погрози тактичного застосування ядерної зброї» з боку росії, нарощування ядерного потенціалу Китаю, відмова Ірану співпрацювати в рамках ядерної угоди і «нестабільна поведінка» Північної Кореї є одними з загроз, з якими стикається Захід. У своїй промові в Королівському інституті об'єднаних служб (Rusi), який є аналітичним центром з питань оборони, він наголосив на необхідності збільшення оборонного фінансування і реформ, пише BBC.

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Попри ці попередження, адмірал Радакін сказав, що існує лише «віддалена ймовірність» прямого нападу або вторгнення росії до Великої Британії, якщо обидві країни перебуватимуть у стані війни. Він додав, що президент путін знає про ядерний арсенал Великої Британії і це має на нього більший вплив, ніж інші загрози. Він сказав, що необхідно зберігати ядерне стримування Великобританії сильним, назвавши першу ядерну епоху холодною війною, а другу — зусиллями з роззброєння і «протидії розповсюдження».

«Ми перебуваємо на світанку третьої ядерної ери, яка є набагато складнішою», — сказав він.

Адмірал додав, що ця епоха є більш небезпечною, ніж будь-яка з тих, які він знав у своїй кар'єрі, а світ є більш суперечливим, ніж будь-коли. Підтверджуючи обіцянку збільшити витрати на оборону, він заявив, що «витрати на оборону і стримування завжди менші, ніж витрати, пов'язані з нестабільністю і конфліктами».

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За його словами, це послання покликане «заспокоїти націю і зміцнити її рішучість».

«Чи розуміємо ми, що поставлено на карту? І чи достатньо ми мотивовані, щоб відповісти?» — сказав він.

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Адмірал Радакін наголосив, що Британія має «ясно оцінювати» загрози, з якими вона стикається. Хоча, за його словами, «існує лише віддалена ймовірність значного прямого нападу або вторгнення росії на Сполучене Королівство, і те ж саме стосується всього НАТО».

Нагадаємо, глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль нещодавно заявив, що рф може здійснити напад на територію НАТО найближчими роками.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що війна на складному етапі, і розповів, коли можна буде сподіватися на повернення захоплених росією територій.

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