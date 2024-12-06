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Терористи вдарили ракетою по Кривому Рогу: є жертви, серед поранених діти

18:10 6 грудня 2024
У Кривому Розі росіяни потрапили до адмінбудівлі, фото СВОЇ

Російські війська завдали нового терористичного удару по Кривому Рогу. Влучили в адміністративну будівлю. Серед поранених є діти.

Про це повідомив голови Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Росіяни влучили в цивільну адмінбудівлю. Триває аварійно-рятувальна операція», — зазначив він.

Вілкул розповів, що в результаті російського удару є жертви та поранені. Серед поранених є дитина 6 років, яка нині знаходиться у лікарні.

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«Розгортається штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу. Місцеві знають. Будматеріали, комунальні бригади, розселення, заяви на допомогу від міста», — наголосив голова Ради оборони міста.

Свою чергою, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що наразі відомо про двох загиблих.

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«І, попередньо, 8 постраждалих. З них половина — госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю», — розповів він.

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Нагадаємо, у жовтні росіяни три дні поспіль били балістикою по Кривому Рогу. 21 листопада росіяни знов атакували Кривий Ріг. Ударом було частково зруйновано адміністративну будівлю. На місце одразу виїхали рятувальні служби. Майже одразу стало відомо про постраждалих. Їхня кількість постійно зростала.

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