Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблі й поранені

Майже одночасно із запуском балістичної ракети по Кривому Рогу росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю.



За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, двоє людей поранені. Виникла пожежа на СТО.

ВІДЕО ДНЯ

«Наряди швидкої виїхали на місця уражень. Всі екстрені служби працюють», — повідомив Федоров.

Він зазначив, що у місті є проблеми з електроенергією.



Пізніше стало відомо про трьох загиблих у Запоріжжі. Попередньо, четверо поранені, серед них двоє дітей, повідомив керівник ОВА Федоров.

Незадовго до цього Повітряні сили писали про загрозу удару керованими авіаційними бомбами та повідомлялось, що у Запорізькій області пролунали вибухи.

РЕКЛАМА

Запорізька область наближена до фронту й щодня потерпає від ударів окупантів. Наприкінці листопада російські безпілотники пошкодили інфраструктурний об'єкт у місті. Раніше окупанти вдарили по онкоцентру. Тоді також загинули та постраждали люди.

РЕКЛАМА

44

Читайте нас у Facebook