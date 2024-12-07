У Кривому Розі зросла кількість жертв ракетного удару росіян 6 грудня (фото, відео)

Напередодні увечорі окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу, застосувавши балістику, та по Запоріжжю — обласний центр атакували керованими авіабомбами.

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Як повідомили у ДСНС, в Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло третьої загиблої особи. Після ракетного удару в місті 17 постраждалих, серед яких є і дитина.

Фото ДСНС

Наразі восьмеро людей знаходяться у лікарнях у стані середньої тяжкості. В місті пошкоджень зазнали 20 будинків: 9 приватних на 11 багатоквартирних. Наразі в районі прильоту немає теплопостачання, яке місцева влада обіцяє повернути протягом доби.

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Мер міста Олександр Вілкул повідомив, що у понеділок, 9 грудня, в Кривому Розі буде оголошений день жалоби.

А у Запоріжжі, яке зазнало удару авіабомбами, день жалоби оголошено сьогодні, 7 грудня. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих, 8 із них перебували в автомобілях біля СТО, по якому вдарив ворог, зазначають в ДСНС.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Наразі відомо про 24-х постраждалих, серед яких троє дітей — чотиримісячне немовля, 4 та 11 років.

А ранком у суботу Сумська ОВА повідомила про ракетний удар по інфраструктурі Конотопської громади. Наразі наслідки атаки уточнюються.

На терористичні удари росіян відреагував президент Володимир Зеленський, зазначивши, що тисячі таких ударів, які були завдані росією за останні майже три роки, свдчать, що путіну не потрібен реальний мир: «Йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною — бомбами, ракетами, усім іншим насильством. Тільки силою можна цьому протистояти. І тільки завдяки силі можна встановити реальний мир».

Раніше повідомлялося про удари балістикою по Одесі, де ворожі ракети вдарили по середмістю.

Фото ДСНС

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