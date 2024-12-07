На передовій буде легше? Аналітики помітили зниження використання окупантами важливої зброї

Із середини листопада російські окупанти приблизно втричі знизили кількість використовуваних щодоби коректованих авіаційних бомб (КАБ). Саме їхнє застосування, за словами аналітиків, дозволяє вс рф прогризати українську оборону.

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Як порахував український OSINT-дослідник, якщо у першій половині листопада щодобово використовувалося майже 150 КАБів, то тепер це близько 50. Такі дані статистики озвучує Генеральний штаб ЗСУ.

КАБ, що перебуває на озброєнні росіян, — це звичайна фугасна авіабомба великого калібру — від 250 до 3000 кг, обладнана універсальним модулем планування і корекції (УМПК), що керує польотом боєприпасу. Проте велика кількість вироблених УМПК призводила до частих відмов обладнання, коли бомба не скидалася або, навпаки, падала ще на російській території, що трапилося з моменту їхнього застосування, за даними ЗМІ, вже щонайменше 162 рази. Залишає бажати кращого і точність бомбометання.

Однак модуль дає літаку перевагу в дальності пуску — до 70 км, що дозволяє пілотам, які здійснюють пуск КАБів, відчувати себе в безпеці. На таку дальність можуть стріляти лише деякі українські ЗРК, які зосереджені в основному навколо великих міст і «не дістають» до передової.

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Проте триразове зниження ударів КАБами вельми помітне і, ймовірно, воно одночасно пов'язане з кількома факторами: насамперед — удари ЗСУ по російських арсеналах, а також відведення літаків на більш далекі аеродроми через побоювання ударів по них.

Окрім ударів по ЗСУ, російські окупанти використовують КАБи для ударів по житловій споруді українських міст, внаслідок чого гинуть люди.

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Фото: zsu.gov.ua

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