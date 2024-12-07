Знаменитий футболіст-рекордсмен та красуня-танцівниця вперше стали батьками (фото)

Капітан лондонського «Арсенала» та збірної Норвегії з футболу 25-річний Мартін Едегор, який потрапив у топ-двадцятку претендентів на «Золотий м'яч"-2024, вперше став батьком, повідомляє nrk.no.

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Дружина футболіста, 17-разова чемпіонка Норвегії з бальних танців, 28-річна Хелен Спіллінг народила йому сина.

«Ми так сильно тебе любимо, наше маля», — написала Хелен у соцмережі, додавши фото пари, яка тримає дитину за руку.

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До речі, молодий батько вже встиг відзначити поповнення в сім'ї, посмоктавши великий палець після перемоги «Арсенала» над «Вест Хемом» в АПЛ (5:2).

Додамо, що один із найбільших талантів світового футболу та професіональна танцівниця, яка відкрила свою танцювальну студію і заснувала власний бренд одягу, оголосили про свої стосунки публічно влітку минулого року, хоча ще у березні з'явилися разом на церемонії вручення нагород London Football Awards.

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За інформацією ЗМІ, минулого місяця Мартін та Хелен таємно одружилися. Принаймні футболіст вже змінив свій статус у національному реєстрі на «одружений», а його кохана оновила своє ім'я, включивши до нього прізвище Едегор.

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Нагадаємо, що свого часу Едегора вважали чи не найголовнішим вундеркіндом світового футболу. Досить зазначити, що знаменитий «Реал» заплатив за 16-річного хлопця 3 млн євро (півзахисник досі — наймолодший дебютант в історії Королівського клубу). Крім того, півзахисник наймолодший гравець в історії збірної Норвегії, який вперше зіграв за скандинавів у 15 років та 301 день.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійський чемпіон Неймар через вісім місяців знову став батьком.

Фото Instagram

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