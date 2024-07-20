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Олімпійський чемпіон Неймар через вісім місяців знову став батьком: просто мами різні (фото)

14:19 20 липня 2024
Неймар

Найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії з футболу, олімпійський чемпіон Неймар, який влітку минулого року перебрався з «ПСЖ» до «Аль-Хіляля», повідомив про народження третьої дитини — у нього народилася донька Хелена.

«Хелена, — написав Неймар у пості в Instagram 19 липня під фотографіями новонародженої в лікарні. — 03/07/2024».

До речі, всі троє дітей бразильця від різних жінок. 2011 року сина Даві Лукку йому народила Кароліна Дантос, а в жовтні 2023-го на світ з'явилася Маві, матір'ю якої є Бруна Б'янкарді (з нею форвард розлучився через місяць після народження доньки). І ось через вісім місяців Неймар — знову батько.

Другу доньку футболістові, який наприкінці 2023-го плюнув на травму і вирушив у круїз на власному лайнері, народила 30-річна модель та інфлюєнсер Аманда Кімберлі, з якою у 32-річного форварда був нетривалий роман минулого року.

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Нагадаємо, що ексфутболіст «Барселони» та «ПСЖ» виступає в Саудівській Аравії з літа минулого року, але через жахливу травму, яку він отримав у відбірному матчі ЧС-2026 з Уругваєм, зіграв у минулому сезоні зіграв лише п'ять матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Неймар показав 3-місячну доньку.

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Фото Instagram

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