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Спорт

Ефектний нокаут на 3-й секунді поєдинку: у лізі кулачних боїв встановлено новий рекорд (відео)

16:05 7 грудня 2024
Джастін Уотсон

В рамках шоу BKFC 69 від промоції кулачних боїв BareKnuckle FC на Gas South Arena у Дулуті (США) було встановлено новий рекорд організації. Напівлегковаговик зі Сполучених Штатів Америки Джастін Уотсон (1 перемога, 2 поразки) зрубав свого співвітчизника Коула Феррелла (1 перемога, 1 поразка) першим же ударом. На момент зупинки бою секундомір показував 2,9 секунди. Раніше японський боєць ММА блискавично нокаутував суперника за 4 секунди поєдинку.

Додамо, що попередній рекорд BareKnuckle FC був встановлений у 2020 році кубинцем Уліссесом Діасом, який у ліміті напівважкої ваги відправив американця Даніеля Бенедетто у нокаут за 3 секунди.

До речі, автора найшвидшого нокауту Уотсона не вважали фаворитом поєдинку, адже до цього він програв у BKFC обидва бої.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американський боксер скандально нокаутував суперника на 4-й секунді бою.

Фото the Canadian press

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