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Події

Українець, який потрапив у смертельну пастку на території Румунії, вижив завдяки… коту (фото)

18:38 7 грудня 2024
Лікарська допомога

Румунії в горах Марамуреш 28-річний українець, який хотів втекти від мобілізації, підслизнувся та зірвався вниз до глибокого яру. Чоловік пролежав у снігу понад п’ять годин і вижив лише завдяки кошеняті, яке він міцно притискав до грудей і зігрівався його теплом, пише «SPOT».

Рятувальники витягнули його з яру глибиною майже 400 метрів у горах Марамуреш на кордоні з Україною. Вони кажуть, що коту, якого хлопець узяв із собою, удалося зберегти йому життя.

Наразі українець перебуває у лікарні. Він входив до групи з трьох українців, які перетнули кордон із Румунією. Двох інших було виявлено за допомогою вертольота. Вони намагалися перейти кордон у гірській місцевості Івано-Франківської області. Усім українцям було надано медичну допомогу.

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Тим часом в Державній прикордонній службі повідомили, що в горах в Румунії загинув чоловік, який незаконно перетнув кордон з України. Його тіло виявили румунські рятувальники за 200 метрів від кордону. Також прикордонники Мукачівського загону отримали інформацію від румунських колег, що ті виявили у річці Тиса тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді.

Як писали «ФАКТИ», раніше прикордонники дістали з Тиси тіла двох чоловіків.

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