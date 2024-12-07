Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 8 грудня для всіх знаків Зодіаку. Карти радять уважно дослухатися до своєї інтуїції та слідувати знакам долі, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Шістка Жезлів

Козероги зможуть відчути гордість за свої здобутки, але не варто забувати, що шлях до вершини потребує зусиль. Цього дня слід намітити плани на майбутнє.

ВОДОЛІЙ — Десятка Денаріїв

Водолії зможуть насолоджуватися результатами своїх зусиль та зміцнювати сімейні чи професійні зв'язки. Їм варто зайнятися довгостроковим плануванням та постановкою амбітних цілей.

РИБИ — Паж Мечів

Рибам необхідно бути уважними та готовими до несподіванок. Потрібно бути відкритими до нового і відповіді знайдуться самі собою.

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ОВЕН — Верховний Жрець

Овни зможуть знайти відповіді на хвилюючі запитання. Варто присвятити день осягненню нових знань, особливо духовних. Це дозволить досягти гармонії.

ТЕЛЕЦЬ — Четвірка Жезлів

Тельці зможуть насолодитися плодами своєї праці та розділити радість із близькими. Потрібно виявити увагу до оточуючих та підтримати їх.

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БЛИЗНЮКИ — Сімка Жезлів

Близнюки зіткнуться з викликами, які вимагатимуть від них сміливості та впевненості. Потрібно бути готовими до активного захисту своїх кордонів та ретельно продумувати кожен крок.

РАК — Десятка Жезлів

Ракам потрібно переглянути свої пріоритети, оскільки вони взяли занадто багато обов'язків. Слід дозволити собі відпочинок та подумати, як можна полегшити своє життя.

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ЛЕВ — Двійка Денаріїв

Левам варто бути обережними, тому що легковажні рішення можуть призвести до неприємностей. Потрібно зберігати тверезий погляд на те, що відбувається.

ДІВА — Маг

Дів чекає продуктивний день. У цей час є всі інструменти, щоби втілити свої задуми в життя. Не варто упускати можливості зробити крок уперед.

ТЕРЕЗИ — Трійка Мечів

Для Терезів настав час позбутися того, що більше не приносить радості. Це необхідний крок на шляху свободи. Сила духу Терезів допоможе їм подолати цей період.

СКОРПІОН — П'ятірка Денаріїв

Скорпіони варто зберігати віру в себе та звернутися за допомогою до тих, хто готовий їх підтримати. Потрібно пам'ятати, що після кризи слідує зростання та оновлення.

СТРІЛЕЦЬ — Коханці

Стрільцям доведеться зробити вибір в особистому житті, на них чекають важливі зустрічі. Вони будуть налаштовані до відкритості та довіри. Цей час чудово підійде для початку нових романтичних стосунків.

Як писали «ФАКТИ», раніше мольфар Макс Гордєєв склав Таро-прогноз на поточний тиждень.

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