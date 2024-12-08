Ворог вночі обстріляв Дніпропетровську та Запорізьку області, а російські війська втратили на фронті ще 1460 солдатів

В ніч на 8 грудня росія знов атакувала Україну. Повітряна тривога оголошувалась у низці українських регіонів. «Шахеди» ворог запускав зі своєї території та окупованого Криму.

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За інформацією командування повітряних сил, у ніч на 8 грудня росія запустила по Україні 74 «шахеда» та безпілотниками інших типів.

«Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 46 безпілотників локаційно втрачено», — йдеться в повідомленні.

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Зокрема, на Дніпропетровщині гучно було у Кам'янському районі. У 5 багатоквартирних будинках побиті вікна. Понівечені комунальне підприємство, коледж, 2 авто та лінія електропередач, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Також через атаку противника постраждала 64-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома.

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Росіяни також обстріляли Нікополь. Поцілили по місту з важкої артилерії. Зараз наслідки удару з'ясовують фахівці. Головне — минулося без поранених, додав керівник області.

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На Запоріжжі загинув 65-річний чоловік внаслідок ворожої атаки рф по Василівському району.

За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, впродовж доби окупанти завдали 269 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На лінії фронту тривають тяжкі бої. За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ мали успіх біля Великої Новосілки та в Курській області. Але росіяни тиснуть біля Куп'янська, Покровська і Торецька.

Аналітики ISW вважають, що російські загарбники не відмовляться від захоплення Покровська навіть ціною серйозних втрат. Зокрема, за добу ворог втратив на полях бою 1460 солдатів, 36 бойових броньованих машин і 3 артилерійські системи, повідомили у Генштабі ЗСУ.





Нагадаємо, вчора у Запоріжжі був День жалоби за загиблими від російської атаки на місто. Тоді загинуло 10 людей, серед яких двоє дітей, 26 отримали поранення.

У Кривому Розі після ракетного удару по місту загинули троє людей, 17 постраждали, серед яких дитина.

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