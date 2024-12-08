Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Баварія»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 10 грудня, донецький «Шахтар», який зазнав дуже прикрої поразки на полі ПСВ «Ейндховен» (2:3), проведе на «Фельтінс Арені» у Гельзенкірхені номінально домашній матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти 33-разового чемпіона Німеччини «Баварії» (арбітр — Умут Меллер з Туреччини).

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Перед очним протистоянням гірники та команда 38-річного бельгійця Венсана Компані провели чергові матчі у своїх національних лігах. «Шахтар» у рамках 16-го туру УПЛ переміг «Ворсклу» — 3:1 і посідає у турнірній таблиці третє місце. Своєю чергою, «Баварія» у домашньому матчі чемпіонату Німеччини здолала «Хайденхайм» — 4:2 (Упамекано, 18, Мусіала, 18, 90, Горецка, 84 — Гонсак, 50, Брюніг, 86) та лідирує у бундеслізі.

Відеоогляд матчу «Баварія» — «Хайденхайм» — 4:2

У колишні роки «Шахтар» та «Баварія» перетиналися один з одним лише двічі, коли на початку 2015 року донеччани в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після домашньої нічиєї (0:0) з тріском поступилися німцям у гостях (0:7), зазнавши своєї найбільшої поразки в єврокубках.

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У майбутньому протистоянні букмекери мало сумніваються у перемозі мюнхенського гранда. Приміром, контора William Hill ставки на перемогу «Шахтаря» приймає з коефіцієнтом 21,00, на нічию — 8,50, на виграш підопічних Венсана Компані, яким через травми не допоможуть Кінгслі Коман та Харрі Кейн, — 1,14.



У прямій трансляції на території України матч «Шахтар» — «Баварія» дивіться (початок — о 22:00) на медіасервісі MEGOGO.

Ліга чемпіонів. 6-й тур

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10 грудня (вівторок)

«Шахтар» — «Баварія» 22:00 MEGOGO

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Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Після п'яти турів чемпіон України з 4 очками посідає в турнірній таблиці 26-е місце, а «Баварія», яка програла «Астон Віллі» (0:1) і «Барселоні» (1:4), а також перемогла загребське «Динамо» (9:2), «Бенфіку» (1:0) та «ПСЖ» (1:0), з 9 пунктами йде на 13-й позиції.

«Шахтар» у поєдинках, що залишилися, зіграє в Лізі чемпіонів: 22 січня 2025-го — з «Брестом» (вдома) і 29 січня — з дортмундською «Боруссією» (в гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у матчі з «Янг Бойз» здобув свою першу перемогу в Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

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