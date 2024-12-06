Зараз не час для публічності: у Бундестазі прокоментували участь німецьких військ у війні

Уповноважена Бундестагу з питань збройних сил Єва Хегль заперечила повідомлення про те, що Бундесвер може взяти участь у миротворчій місії в Україні.

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«Наразі немає підстав для миротворчої місії та розгортання сухопутних військ НАТО, — сказала вона. — Тому на даний момент недоцільно спекулювати про можливу участь Бундесверу», пише n-tv.

Уповноважена з питань Збройних сил наголосила, що нинішнє завдання Бундесверу полягає в тому, щоб продовжувати надавати Україні якнайкращу матеріальну та навчальну підтримку, щоб збільшити шанси України на перемогу та мир.

Під час виступу перед Бундестагом канцлер Олаф Шольц відкинув як «недоречне» обговорення участі Німеччини в можливих миротворчих силах для України.

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«Анналена Бербок зробила дуже загальні коментарі, — сказав Deutschlandfunk міністр оборони Борис Пісторіус. — І канцлер справедливо зауважив, що йдеться про дві різні речі. Одна справа — наземні війська зараз — це виключає Німеччину. Інша справа: що це станеться в кінці бойових дій. Нам доведеться поговорити про це, коли прийде час, але не через голови тих, хто причетний. Треба думати про все, але це «не означає, що ми розкриваємо всі сценарії. Ми готуємося, ми проганяємо сценарії, але робимо це конфіденційно. Зараз не час публічно обговорювати сценарії. Відповідь на питання про участь військових у миротворчих силах остаточно залежатиме від того, які умови. Наразі існує багато питань».

Він додав: «Якщо буде припинення вогню і якщо трапиться, що хтось — будь-хто — передбачає там миротворчі заходи з використанням військових засобів, це залежить від характеру мандату, обсягу, вимог».

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Додамо, що днями глава Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина може направити свої миротворчі сили в Україну після припинення вогню. Окрім того, вона додала, що її країна підтримає всі заходи, які можуть слугувати миру в довгостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що Франція та Велика Британія домовляються про введення військ в Україну.

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