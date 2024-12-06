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Кандидат у канцлери Німеччини пояснив, що для нього означає поразка рф

19:40 7 грудня 2024
Фрідріх Мерц

Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який закликав Шольца подолати страх перед путіним, вимагає збільшити військову допомогу Києву, щоб росія не могла продовжувати війну та зазнала поразки. Натомість Україна, сказав він, має здобути перемогу у цій війні. Він також пояснив, що саме має на увазі під перемогою України та поразкою росії.

«Називаю помилковим твердження, що ядерна держава в принципі не може зазнати військової поразки. Отже, не факт, що ядерні держави автоматично здобувають перемогу у будь-якій розпочатій ними війні», — сказав Мерц, пише Deutsche Welle.

Говорити про перемогу України можна буде, додав він, якщо буде відновлено її територіальну цілісність, якщо в країні буде демократично легітимований уряд і забезпечено повну свободу обирати, до якого політичного чи військового союзу приєднуватися.

«Поразка ж росії настане в той момент, коли вона більше не бачитиме можливостей продовжувати цю війну», — наголосив політик.

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Але Мерц додав, що Німеччина ні в якому разі не повинна бути залученою до цієї війни.

Раніше міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер зробила гучну заву через серйозні російські кібератаки в країнах НАТО, які можуть спровокувати Альянс.

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Також стало відомо, чому Шольц досі не передає Taurus Україні.

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