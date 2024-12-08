«Помста» за тата: прийомна дочка Тома Круза та Ніколь Кідман вперше за кілька років опублікувала селфі

Після того, як донька Тома Круза Сурі, яка відмовилася від його прізвища, отримала від батька велику спадщину, про «любимого татуся», певно, згадали всі його діти.



Звичайно, це може бути просто співпадінням, але після отримання рішення суду про спадщину про себе дала знати також Белла (Ізабелла) Кідман-Круз — 31-річна жінка, яка веде закритий спосіб життя, і в Instagram зазвичай постить тільки фотографії своїх картин, адже є художницею.

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Одна з картин Белли

Втім, у Белли була для «появи на публіці» вагома причина: її роботу виставили у відомому мистецькому музеї. Белла сфотографувалася на тлі своєї картини і підписала знімок: «Це маля дісталося Imagine Museum».

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Автопортрет молодої художниці



Нагадаємо, що 57-річна Ніколь Кідман та 62-річний Том Круз у минулому були одружені. Їхній шлюб тривав 11 років. Оскільки народити біологічних дітей у знаменитостей не виходило, вони зважилися на усиновлення. Спочатку в їх сім'ї з'явилася маленька Ізабелла, а пізніше син Коннор. Як і його сестра, 29-річний Коннор, який став рибалкою та інфлюєнсером у сфері їжі, веде непублічне життя і намагається триматися подалі від папараці.

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Зазначимо, що обидві прийомні дитини Тома Круза, як і він сам, сповідують саєнтологію, і з ними обома актор продовжує спілкуватися. А ось із дочкою від його другої дружини Кеті Холмс, 18-річної Сурі, у зірки Голлівуду стосунки не склалися. Після розлучення з Томом Кеті Холмс отримала одноосібну опіку над дочкою, і Круз не бачився з дитиною усі ці роки, тож Сурі навіть відмовилася від його прізвища. Однак це не завадило їй нещодавно отримати доступ до багатомільйонного трастового фонду, створеного для неї батьком.

Тим часом Ніколь Кідман нині зовсім не спілкується з Коннором та Ізабеллою. Наразі актриса виховує двох доньок від нинішнього чоловіка Кіта Урбана: Сандей Роуз та Фейт Маргарет. Проте нещодавно інсайдери розповіли, що Кідман хоче помиритися із прийомними дітьми. На це рішення вплинула недавня смерть матері Джанель, яка переживала, що не встигла поспілкуватися з онуками.

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Проте попри всі особисті трагедії Ніколь продовжує дивувати усіх своєю нев'янучою красою.

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